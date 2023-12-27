Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти секреты помогут получить урожай клубники в первый год посадки
В ГИБДД рассказали, сколько можно проехать на спущенном колесе
Ученые заявили, что имбирь "жжёт" жир
Хакеры атаковали владельца CBS и Paramount, украв финансовые сведения
Как избавиться от пигментных пятен: советы экспертов
Фигурист Ангелопол объяснил, почему их пара с Ушаковой распалась: не подходим друг другу
Сибирские учёные намерены возродить производство чипов в Зеленограде
Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой
Вкуснейший салат с креветками станет изюминкой вашего новогоднего стола 

Фруктовый салат "Цитрусовый восторг" станет украшением вашего праздника

0:47
Еда

Приготовьте красивый и вкусный фруктовый салат для новогоднего застолья.

Фруктовый салат "Цитрусовый восторг" станет украшением вашего праздника
Фото: Own work by Mạnh An

Пикантный и освежающий фруктовый салат "Цитрусовый восторг".

В этом рецепте сочетаются различные цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны. Эти фрукты помогут слелать острый и бодрящий салат.

Для начала очистите цитрусовые от кожуры и нарежьте дольками, затем смешайте их в миске. Для придания салату дополнительной сладости можно сбрызнуть салат медом или посыпать кокосовой стружкой.

Фруктовый салат "Цитрусовый восторг" — идеальный способ пробудить ваши вкусовые рецепторы и придать свежесть вашему новогоднему ужину.

Ранее приводился рецепт вкусного пирога с капустой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
С замороженными деньгами надо попрощаться, никто России их не вернёт Дмитрий Плотников Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы Сергей Лебедев Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond Любовь Степушова
Не ведитесь на моду: Натяжные потолки противопоказаны в этих 3 случаях
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Последние материалы
Как избавиться от пигментных пятен: советы экспертов
Фигурист Ангелопол объяснил, почему их пара с Ушаковой распалась: не подходим друг другу
Сибирские учёные намерены возродить производство чипов в Зеленограде
Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой
Вкуснейший салат с креветками станет изюминкой вашего новогоднего стола 
Эксперт дал прогноз о курсе иностранных валют в 2024 году: курс рубля укрепится
Отец Ивлеевой обратился к россиянам призвал перестал преследовать его дочь
Валиева призналась, что хочет скорее уже узнать итог своего судебного разбирательства о допинге
В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед
Steam в 2023: топ игр, рекорд пользователей и самые популярные языки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников