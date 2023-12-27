Фруктовый салат "Цитрусовый восторг" станет украшением вашего праздника

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте красивый и вкусный фруктовый салат для новогоднего застолья.

Фото: Own work by Mạnh An

Пикантный и освежающий фруктовый салат "Цитрусовый восторг".

В этом рецепте сочетаются различные цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны. Эти фрукты помогут слелать острый и бодрящий салат.

Для начала очистите цитрусовые от кожуры и нарежьте дольками, затем смешайте их в миске. Для придания салату дополнительной сладости можно сбрызнуть салат медом или посыпать кокосовой стружкой.

Фруктовый салат "Цитрусовый восторг" — идеальный способ пробудить ваши вкусовые рецепторы и придать свежесть вашему новогоднему ужину.

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