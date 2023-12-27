Как приготовить кальмары для салата: хитрости и тонкости

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

В приготовлении кальмаров есть свои тонкости. Как правильно сварить морепродукты, чтобы они остались нежными и не потеряли вкусовые качества.

Фото: (Koreaans gerecht) IsiXhosa: Ojingeo.Sukhoe https://www.flickr.com/photos/moriza/86314184/ by by moriza (a flickr user)

Приготовить салат из кальмаров несложно, но без знания определённых тонкостей и правил получить отменный вкус будет сложнее.

Изначально тушки кальмаров размораживают, обдают кипятком на минуту, погружают в холодную воду, после чего снимают кожицу, извлекают хорду и внутренности.

Чтобы кальмары получились мягкими, их нужно правильно сварить. Воду подсаливают, приправляют лавром, перцем, зеленью, дают закипеть. По одной тушки опускают в кипящую жидкость на 10 секунд, каждый раз давая ей закипеть.

Правильно приготовленные тушки нарезают соломкой, кубиками или кольцами и смешивают с дополнительными ингредиентами в соответствии с рецептурой.

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