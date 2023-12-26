Салат "Женский каприз" — отличное и вкусное угощение для новогоднего стола, которое легко приготовить. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".
Ингредиенты:
Для соуса:
Приготовление:
1. Курицу необходимо отварить в подсоленной воде. Нарезать на маленькие кубики.
2. Грибы накрошить и жарит обжарить с луком на оливковом масле.
3. Яйца отварить и натереть на тёрке.
4. Промытый чернослив залить горячей водой на 10-15 минут. Далее его следует накрошить на маленькие кусочки.
5. Сыр натереть на мелкой тёрке.
6. Объединить все ингредиенты.
Сборка салата:
Первым слоем положить курицу, затем соус, грибы, яйцо, соус, курица, грибы, курица, чернослив, соус, сыр.
Сверху украсить орехами и зеленью.
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