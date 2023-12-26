Салат "Женский каприз" станет жемчужиной на праздничном столе

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Женский каприз" — отличное и вкусное угощение для новогоднего стола, которое легко приготовить. Рецептом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

Фото: Christmas table decoration by Michal Osmenda from Brussels, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г.

Яйцо — 2 шт.

Шампиньоны — 200 г.

Чернослив — 80 г.

Сыр — 60 г.

Лук репчатый — 1/3 шт.

Для соуса:

Греческий йогурт (или сметана) — 130 г.

Горчица — 1 ч. л.

Соль/перец — по вкусу.

Сок лимона — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Курицу необходимо отварить в подсоленной воде. Нарезать на маленькие кубики.

2. Грибы накрошить и жарит обжарить с луком на оливковом масле.

3. Яйца отварить и натереть на тёрке.

4. Промытый чернослив залить горячей водой на 10-15 минут. Далее его следует накрошить на маленькие кусочки.

5. Сыр натереть на мелкой тёрке.

6. Объединить все ингредиенты.



Сборка салата:

Первым слоем положить курицу, затем соус, грибы, яйцо, соус, курица, грибы, курица, чернослив, соус, сыр.

Сверху украсить орехами и зеленью.