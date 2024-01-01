Что съесть 1 января: лёгкий куриный суп улучшит самочувствие

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

1 января совершенно не хочется стоять у плиты, но организм требует чего-то вкусного, тёплого и лёгкого. В таких случаях идеальным выбором будет приготовление обычного куриного бульона. Он богат железом, кальцием, магнием и селеном, что способствует улучшению общего самочувствия. Кроме того, куриный бульон помогает избавиться от токсинов и "плохого" холестерина. Рецептом поделился сайт "Огород".

Фото: Own work by MiguelAlanCS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Ингредиенты: 1-2 куриных окорочка, вода, соль, специи, петрушка, лапша.

Приготовление:

1. Отварите курицу в подсоленной воде, регулярно удаляя пену. Посолите.

2. Добавьте специи, немного лапши и варите ещё 7-10 минут.

3. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной петрушкой.