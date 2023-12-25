Запеканка из картофеля с куриным филе: вкуснейший ужин, с которым справится каждый

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный ужин можно сделать из самых простых и всем доступных продуктов. К разряду блюд на скорую руку относится картофельная запеканка с куриным филе, для приготовления которой потребуется буквально полчаса.

Фото: wikimedia.org by erik forsberg from Helsingborg, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хоть этот рецепт известен многим, он всегда идёт на "ура", потому что картошка и курица при запекании получаются сочными и нежными благодаря маленькой хитрости — сливочному соусу. Этот аппетитный рецепт рекомендован дзен-каналом "Еда без повода".

Ингредиенты:

4 картофелины;

3 куриные грудки;

2 луковицы;

2 яйца;

3 помидора;

120 г сыра;

200 мл сливок любой жирности;

растительное масло;

свежий укроп;

соль, перец по вкусу.

Приготовление

1. Нарежьте лук полукольцами. В форму для запекания налейте немного растительного масла, сверху положите лук.

2. Картофель почистите и нарежьте тонкими кружочками. Уложите в форму сверху на лук (одним слоем, в виде черепицы). Посолите и поперчите картофель, сбрызните его растительным маслом.

3. Нарежьте небольшими кусочками куриное филе и уложите его сверху на картофель, подсолите.

4. В отдельную миску разбейте яйца, посолите. поперчите и слегка взбейте венчиком. Влейте сливки, перемешайте и вылейте яично-сливочную смесь на порезанную куриную грудку.

5. Прикройте запеканку фольгой или пергаментной бумагой и запекайте при 200 градусах в течение 40 минут.

6. Пока запеканка печётся, натрите сыр и нарежьте кружками помидоры. Достаньте запеканку из духовки, посыпьте её сыром, уложите на него помидоры и поставьте в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился.