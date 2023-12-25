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Запеканка из картофеля с куриным филе: вкуснейший ужин, с которым справится каждый

1:59
Еда

Вкусный ужин можно сделать из самых простых и всем доступных продуктов. К разряду блюд на скорую руку относится картофельная запеканка с куриным филе, для приготовления которой потребуется буквально полчаса.

Запеканка из картофеля с куриным филе: вкуснейший ужин, с которым справится каждый
Фото: wikimedia.org by erik forsberg from Helsingborg, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хоть этот рецепт известен многим, он всегда идёт на "ура", потому что картошка и курица при запекании получаются сочными и нежными благодаря маленькой хитрости — сливочному соусу. Этот аппетитный рецепт рекомендован дзен-каналом "Еда без повода".

Ингредиенты:

  • 4 картофелины;
  • 3 куриные грудки;
  • 2 луковицы;
  • 2 яйца;
  • 3 помидора;
  • 120 г сыра;
  • 200 мл сливок любой жирности;
  • растительное масло;
  • свежий укроп;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление

1. Нарежьте лук полукольцами. В форму для запекания налейте немного растительного масла, сверху положите лук.

2. Картофель почистите и нарежьте тонкими кружочками. Уложите в форму сверху на лук (одним слоем, в виде черепицы). Посолите и поперчите картофель, сбрызните его растительным маслом.

3. Нарежьте небольшими кусочками куриное филе и уложите его сверху на картофель, подсолите.

4. В отдельную миску разбейте яйца, посолите. поперчите и слегка взбейте венчиком. Влейте сливки, перемешайте и вылейте яично-сливочную смесь на порезанную куриную грудку.

5. Прикройте запеканку фольгой или пергаментной бумагой и запекайте при 200 градусах в течение 40 минут.

6. Пока запеканка печётся, натрите сыр и нарежьте кружками помидоры. Достаньте запеканку из духовки, посыпьте её сыром, уложите на него помидоры и поставьте в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился.

Куриная Запеканка, Которая Получается Всегда Бесподобной!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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