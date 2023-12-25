Закусочный пирог для тех, у кого нет времени: готовить просто и быстро, есть — безумно вкусно

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить "ленивый" закусочный пирог по рецепту дзен-канала "Melissa Live". Это блюдо выручит, когда совсем нет времени, а хочется подать что-то вкусное к чаю, на завтрак или ужин, а может, просто так, на перекус.

Фото: openverse.org by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот "ленивый" пирог станет достойной альтернативой пицце, тем более, что готовится он из самых простых продуктов и действительно быстро!

Ингредиенты:

2 яйца;

250 мл кефира (примерно стакан или чуть больше);

1 стакан муки;

2 столовые ложки крутого кипятка;

половина ч. ложки соды;

по одной щепотке сахара и соли;

150 г варёной колбасы;

140 г твёрдого или полутвёрдого сыра;

немного свежего укропа.

Приготовление

1. В миску вылейте стакан тёплого кефира и разбейте в него два яйца. В отдельный стакан положите половину ч. ложки соды, добавьте 2 столовые ложки кипятка для того, чтобы погасить соду. Добавьте соду с водой в кефир с яйцами. Перемешайте, и постепенно, небольшими порциями, всыпьте муку (продолжая помешивать). Добавьте в тесто по щепотке соли и сахара, ещё раз перемешайте. Тесто по консистенции должно получиться как на оладьи.

2. Добавьте в тесто нарезанную зелень укропа.

3. Нарежьте кубиками варёную колбасу (как вариант — натрите её на крупной тёрке). Твёрдый сыр также нарежьте кубиками или натрите на тёрке. Добавьте колбасу и сыр в тесто, перемешайте.

4. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой (ничем смазывать её не нужно). Вылейте в форму тесто с колбасой и сыром. Разровняйте массу ложкой и выпекайте полчаса до образования румяной корочки.

Пирог получается очень аппетитный, нежный, сытный и ароматный.