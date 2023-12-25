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Закусочный пирог для тех, у кого нет времени: готовить просто и быстро, есть — безумно вкусно

2:07
Еда

Попробуйте приготовить "ленивый" закусочный пирог по рецепту дзен-канала "Melissa Live". Это блюдо выручит, когда совсем нет времени, а хочется подать что-то вкусное к чаю, на завтрак или ужин, а может, просто так, на перекус.

Закусочный пирог для тех, у кого нет времени: готовить просто и быстро, есть — безумно вкусно
Фото: openverse.org by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот "ленивый" пирог станет достойной альтернативой пицце, тем более, что готовится он из самых простых продуктов и действительно быстро!

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 250 мл кефира (примерно стакан или чуть больше);
  • 1 стакан муки;
  • 2 столовые ложки крутого кипятка;
  • половина ч. ложки соды;
  • по одной щепотке сахара и соли;
  • 150 г варёной колбасы;
  • 140 г твёрдого или полутвёрдого сыра;
  • немного свежего укропа.

Приготовление

1. В миску вылейте стакан тёплого кефира и разбейте в него два яйца. В отдельный стакан положите половину ч. ложки соды, добавьте 2 столовые ложки кипятка для того, чтобы погасить соду. Добавьте соду с водой в кефир с яйцами. Перемешайте, и постепенно, небольшими порциями, всыпьте муку (продолжая помешивать). Добавьте в тесто по щепотке соли и сахара, ещё раз перемешайте. Тесто по консистенции должно получиться как на оладьи.

2. Добавьте в тесто нарезанную зелень укропа.

3. Нарежьте кубиками варёную колбасу (как вариант — натрите её на крупной тёрке). Твёрдый сыр также нарежьте кубиками или натрите на тёрке. Добавьте колбасу и сыр в тесто, перемешайте.

4. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой (ничем смазывать её не нужно). Вылейте в форму тесто с колбасой и сыром. Разровняйте массу ложкой и выпекайте полчаса до образования румяной корочки.

Пирог получается очень аппетитный, нежный, сытный и ароматный.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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