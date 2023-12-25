Попробуйте приготовить "ленивый" закусочный пирог по рецепту дзен-канала "Melissa Live". Это блюдо выручит, когда совсем нет времени, а хочется подать что-то вкусное к чаю, на завтрак или ужин, а может, просто так, на перекус.
Этот "ленивый" пирог станет достойной альтернативой пицце, тем более, что готовится он из самых простых продуктов и действительно быстро!
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миску вылейте стакан тёплого кефира и разбейте в него два яйца. В отдельный стакан положите половину ч. ложки соды, добавьте 2 столовые ложки кипятка для того, чтобы погасить соду. Добавьте соду с водой в кефир с яйцами. Перемешайте, и постепенно, небольшими порциями, всыпьте муку (продолжая помешивать). Добавьте в тесто по щепотке соли и сахара, ещё раз перемешайте. Тесто по консистенции должно получиться как на оладьи.
2. Добавьте в тесто нарезанную зелень укропа.
3. Нарежьте кубиками варёную колбасу (как вариант — натрите её на крупной тёрке). Твёрдый сыр также нарежьте кубиками или натрите на тёрке. Добавьте колбасу и сыр в тесто, перемешайте.
4. Заранее разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой (ничем смазывать её не нужно). Вылейте в форму тесто с колбасой и сыром. Разровняйте массу ложкой и выпекайте полчаса до образования румяной корочки.
Пирог получается очень аппетитный, нежный, сытный и ароматный.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.