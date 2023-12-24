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Новогодние рецепты из Гарри Поттера: от кремового пива до тыквенных пирожков

Еда

Подготовка к Новому году уже в самом разгаре, и пришло время поделиться рецептами блюд и напитков из волшебной франшизы про Гарри Поттера.

Новогодние рецепты из Гарри Поттера: от кремового пива до тыквенных пирожков
Фото: Openverse by by lesleychoa is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Сливочное пиво

Сливочное пиво — излюбленный напиток персонажей "Гарри Поттера", которым они часто наслаждаются, посещая Хогсмид. На самом деле в нем нет пива, это, скорее, сладкий молочный коктейль. Итак, давайте попробуем!

Вначале приготовим карамельный соус. В кастрюле с толстым дном растворим 250 г сахара в 4 ст. л. воды и доведем до кипения на среднем огне. После закипания увеличим огонь и выключим, когда карамель станет золотистой.

Параллельно подогреваем в сотейнике 160 мл сливок (лучше взять 33%), не доводя до кипения. Влить их в карамель, добавить 50 г сливочного масла и 0,5 ч. л. ванильного сахара.

Взбиваем ложку сливочного масла, добавляем к нему карамельный соус, 1 ст. л. сгущенки, щепотку имбиря и 1 ст. л. мороженого. Взбиваем все ингредиенты в миксере.

Переливаем смесь в кружку, добавляем лимонад (примерно 500 мл, в зависимости от кружки), украшаем взбитыми сливками и наслаждаемся!

Лимонный пирог

Лимонный пирог — фирменное блюдо миссис Уизли, которым она всегда угощает гостей. Попробуйте и вы!

Измельчаем 200 г песочных печений, добавляем 50 г сливочного масла. Перемешиваем и укладываем на дно формы для выпечки, формируя бортики.

Затем смешиваем полстакана лимонного сока, 3 желтка и банку сгущенного молока. Переливаем массу в форму с печеньем.

Для крема взбиваем миксером 3 белка с 6 ложками сахара. Наносим крем поверх тартара и отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Тарт готов!

Каменные кексы

Этими кексами угощал Хагрид знаменитую троицу волшебников в своей хижине. Название они получили не из-за того, что их невозможно раскусить, а просто из-за внешнего вида, напоминающего поверхность скал.

Смешиваем 200 г овсянки, 150 г муки, 100 г сахара и чайную ложку разрыхлителя. Добавляем 170 г размягченного сливочного масла и растираем в крошку. Добавляем 1 яйцо, 50 мл молока, 170 г сухофруктов, чайную ложку корицы, молотого имбиря и мускатного ореха. Хорошо перемешиваем и формируем руками печенье.

Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Йоркширский пудинг Традиционное блюдо английской кухни, подаваемое в качестве гарнира к мясу или овощам. Если внимательно посмотреть, пудинг ежегодно присутствует на праздничном столе учеников.

Разогреваем духовку до 230 градусов. Берем 12 формочек для маффинов, наливаем в каждую около 1 см растительного масла. Ставим формочки в духовку и прогреваем 15 минут.

В миске смешиваем &frac34 стакана муки с половиной чайной ложки соли. В другой миске взбиваем венчиком 3 яйца и &frac34 стакана молока. Соединяем смеси, хорошо перемешиваем — тесто должно быть жидким.

Достаем прогретые формочки, наливаем тесто (осторожно, будет шипеть!). Возвращаем в духовку на 15-20 минут (не открывая дверцу, иначе пудинг не поднимется).

Тыквенные пирожки

Тыквенные пирожки герои едят, путешествуя на Хогвартс-экспрессе. Вы тоже можете взять их с собой на работу или в учебу!

Готовим тесто: взбиваем стакан муки, 1 ст. л. сахара, четверть чайной ложки соли и 110 г охлаждённого сливочного масла. Когда масса превратится в жёлтую крошку, вливаем 4 ст. л. ледяной воды. Перемешиваем тесто — оно должно стать липким. Заворачиваем в пленку и ставим в холодильник на час.

Для начинки запекаем тыкву до полуготовности в духовке. Добавляем мускатный орех, &frac14 стакана сахара, тщательно перемешиваем.

Вытаскиваем тесто, раскатываем круги толщиной 0,5 см, вырезаем круги диаметром 10-12 см.

На каждый круг кладем начинку, защипываем края. Выкладываем на бумагу для выпечки и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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