Если вы хотите приготовить курицу к новогоднему столу без лишних усилий, попробуйте использовать мультиварку.
Рождественский цыплёнок в мультиварке.
Положите курицу в мультиварку и приправьте солью, перцем и вашими любимыми травами и специями.
Добавьте немного куриного бульона, чтобы курица оставалась влажной.
Готовьте на слабом огне в течение 6-8 часов или на высоком в течение 3-4 часов, или пока курица не будет прожарена и не станет мягкой.
Мультиварка придаст курице аромат и обеспечит её сочность.
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