Нежнейший рождественский цыплёнок в мультиварке

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить курицу к новогоднему столу без лишних усилий, попробуйте использовать мультиварку.

Фото: brezado plado de kokaĵo by kokaĵo ruĝa vino

Рождественский цыплёнок в мультиварке.

Положите курицу в мультиварку и приправьте солью, перцем и вашими любимыми травами и специями.

Добавьте немного куриного бульона, чтобы курица оставалась влажной.

Готовьте на слабом огне в течение 6-8 часов или на высоком в течение 3-4 часов, или пока курица не будет прожарена и не станет мягкой.

Мультиварка придаст курице аромат и обеспечит её сочность.

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