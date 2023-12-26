Вкуснейшее новогоднее блюдо с грецкими орехами

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите своих гостей на новогоднем торжестве необычным блюдом с грецкими орехами.

Фото: Own work by Andrei Suslov

Для приготовления засахаренных грецких орехов застелите противень фольгой. Слегка смажьте фольгу маслом. Смешайте коричневый сахар, воду, соль и кайенский перец в большой сковороде для сотейника на сильном огне. Доведите до кипения.

Уменьшите огонь до среднего и дайте смеси повариться в течение минуты или около того, пока немного не уменьшится. Добавьте грецкие орехи и очень хорошо перемешайте, чтобы полностью покрыть. Вся жидкость должна загустеть и покрыть грецкие орехи.

Выложите грецкие орехи на смазанный маслом лист фольги одним ровным слоем. Приправьте ещё щепоткой соли. Дайте грецким орехам остыть в течение 5 минут. Аккуратно перемешайте орехи ложкой, чтобы убедиться, что они не прилипли к фольге. Дайте полностью остыть.

Ингредиенты: 1/3 стакана коричневого сахара, 1/3 стакана воды, 1/4 ч.л. кошерной соли, 1/8 ч.л. кайенского перца, 1/2 фунта грецких орехов, разрезанных пополам (около 2 чашек).

Ранее приводился рецепт сочных куриных ножек.