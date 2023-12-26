Вкуснейший гранатовый соус для новогоднего стола

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодний соус с зёрнами граната станет украшением вашего новогоднего застолья.

Фото: noa fisher via the PikiWiki - Israel free image collection project

Смешайте гранатовый сок, белый винный уксус и мёд в миске для смешивания и взбейте до получения однородной массы. Медленно взбейте до получения однородной массы. Посолите по вкусу. Всыпьте зёрна граната. Отложите в сторону или охладите до подачи.

Ингредиенты: 1/4 стакана гранатового сока, 2 ст. л. белого винного уксуса, 2 ст. л. меда, 1/2 стакана растительного масла или масла из виноградных косточек, 1/4 стакана оливкового масла кошерная соль, по необходимости 1/2 стакана зёрен граната.

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