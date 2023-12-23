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Постное блюдо для новогоднего стола: помидоры с хлебной крошкой и оливковой корочкой

1:07
Еда

Лёгкие свежие помидоры на гриле с хлебными крошками и оливковой корочкой — вкусное постное блюдо.

Постное блюдо для новогоднего стола: помидоры с хлебной крошкой и оливковой корочкой
Фото: https://pixabay.com/it/cucina-italiana-pomodoro-pasta-1436418/ archive copy by Unknown author

Подготовка. Помидоры вымыть, обсушить и разрезать поперек пополам. Смешайте тимьян с перцем, солью и 30 мл оливкового масла и смажьте им поверхность помидоров.

Измельчите хлебные крошки, мелко нарежьте оливки и смешайте с оставшимся оливковым маслом и пармезаном.

Обжаривайте помидоры срезом вниз около 3 минут, затем переверните, слегка посолите и распределите смесь из хлебных крошек по поверхности срезов.

Готовьте на гриле еще 3 минуты и сразу подавайте к столу.

Ингредиенты 

Помидоры 4 штуки, большие
Тимьян 30 мл измельченных свежих листьев
Оливковое масло 30 мл
Соль по вкусу
Панировочные сухари 60 мл, с чесноком
Маслины черные 40 г, без косточек
Сыр пармезан 30 мл, тёртый

Ранее приводился рецепт быстрого пирога из яблок.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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