Лёгкие свежие помидоры на гриле с хлебными крошками и оливковой корочкой — вкусное постное блюдо.
Подготовка. Помидоры вымыть, обсушить и разрезать поперек пополам. Смешайте тимьян с перцем, солью и 30 мл оливкового масла и смажьте им поверхность помидоров.
Измельчите хлебные крошки, мелко нарежьте оливки и смешайте с оставшимся оливковым маслом и пармезаном.
Обжаривайте помидоры срезом вниз около 3 минут, затем переверните, слегка посолите и распределите смесь из хлебных крошек по поверхности срезов.
Готовьте на гриле еще 3 минуты и сразу подавайте к столу.
Ингредиенты
Помидоры 4 штуки, большие
Тимьян 30 мл измельченных свежих листьев
Оливковое масло 30 мл
Соль по вкусу
Панировочные сухари 60 мл, с чесноком
Маслины черные 40 г, без косточек
Сыр пармезан 30 мл, тёртый
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