Постное блюдо для новогоднего стола: помидоры с хлебной крошкой и оливковой корочкой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкие свежие помидоры на гриле с хлебными крошками и оливковой корочкой — вкусное постное блюдо.

Фото: https://pixabay.com/it/cucina-italiana-pomodoro-pasta-1436418/ archive copy by Unknown author

Подготовка. Помидоры вымыть, обсушить и разрезать поперек пополам. Смешайте тимьян с перцем, солью и 30 мл оливкового масла и смажьте им поверхность помидоров.

Измельчите хлебные крошки, мелко нарежьте оливки и смешайте с оставшимся оливковым маслом и пармезаном.

Обжаривайте помидоры срезом вниз около 3 минут, затем переверните, слегка посолите и распределите смесь из хлебных крошек по поверхности срезов.

Готовьте на гриле еще 3 минуты и сразу подавайте к столу.

Ингредиенты

Помидоры 4 штуки, большие

Тимьян 30 мл измельченных свежих листьев

Оливковое масло 30 мл

Соль по вкусу

Панировочные сухари 60 мл, с чесноком

Маслины черные 40 г, без косточек

Сыр пармезан 30 мл, тёртый

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