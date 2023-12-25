Секреты приготовления вкусной и сочной курятины с пикантным вкусом для новогоднего праздника.
Чтобы придать традиционному жареному цыпленку пикантный вкус, попробуйте приготовить новогоднего цыплёнка в глазури.
Для приготовления глазури смешайте мёд, соевый соус, чеснок, имбирь и немного апельсинового сока в небольшой кастрюле. Тушите, пока смесь слегка не загустеет.
Смажьте курицу глазурью в течение последних 15 минут приготовления и продолжайте поливать каждые несколько минут, пока курица не будет готова.
Глазурь карамелизуется и образует восхитительное липкое покрытие на курице.
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