Как приготовить курятину, чтобы гости новогоднего застолья остались в восторге: советы и рекомендации

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Секреты приготовления вкусной и сочной курятины с пикантным вкусом для новогоднего праздника.

Фото: Own work by BrokenSphere

Чтобы придать традиционному жареному цыпленку пикантный вкус, попробуйте приготовить новогоднего цыплёнка в глазури.

Для приготовления глазури смешайте мёд, соевый соус, чеснок, имбирь и немного апельсинового сока в небольшой кастрюле. Тушите, пока смесь слегка не загустеет.

Смажьте курицу глазурью в течение последних 15 минут приготовления и продолжайте поливать каждые несколько минут, пока курица не будет готова.

Глазурь карамелизуется и образует восхитительное липкое покрытие на курице.

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