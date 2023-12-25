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Волшебная новогодняя пицца в форме ёлочки

1:27
Еда

Как приготовить пиццу, которая станет украшением новогоднего стола.

Волшебная новогодняя пицца в форме ёлочки
Фото: Нейросеть Шедеврум

Приготовление новогодней пиццы дело довольно простое, но для придания формы ёлки тесту для пиццы потребуется некоторая изощрённость.

Вот несколько рекомендаций. Раскатайте тесто в форму треугольника, а затем выложите из теста небольшой прямоугольник для формы для торта. Если у вас есть форма для пиццы, не забудьте поставить ееё в духовку.

Если вы готовите большую новогодняя пиццу, подобную той, что изображена на фотографии, конвейерная форма для пиццы очень хорошо подходит для того, чтобы поместить её в духовку без прилипания.

Если у вас стандартная форма для выпечки или вы готовите её на хорошо посыпанной мукой плоской поверхности (например, на противне), попробуйте приготовить несколько пицц меньшего размера, чтобы их было легче выкладывать на форму для пиццы. Или выложите её на противень. Если у вас нет формы для пиццы, её легко приготовить прямо на противне. Она получается не такой хрустящей, но всё равно вкусной!

Сформируйте из теста рождественскую ёлку, посыпьте её соусом песто и моцареллой "снежок” и добавьте овощные украшения. Приятного аппетита!

Ранее приводился рецепт новогоднего салата "Дыхание дракона" с курицей и морковью по-корейски.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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