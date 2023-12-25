Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Sony готовит ремастер оригинальной трилогии God of War
Врачи назвали ТОП-3 продукта с огромным количеством витамина С
Суд в Москве арестовал актёра, сыгравшего в сериале "Слово пацана", по подозрению в убийстве
Экс-футболист "Спартака" Титов опечален тем, что "над российским футболом издеваются"
В России нашли 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайцев
С помощью этого средства можно получить шикарную шевелюру
С Яндекс Карты пропало название Эгейского моря: пропаганда ЛГБТ*?
Звёздам Саудовской Про-Лиги на Рождество вручат очень дорогие подарки
Плата за грех: Киркоров лишился нескольких миллионов из-за скандала с вечеринки Ивлеевой

Сказочный новогодний рецепт грибных шляпок с начинкой из пармезана

1:19
Еда

Вкусный и простой рецепт фаршированных грибов с колбасой и сыром.

Сказочный новогодний рецепт грибных шляпок с начинкой из пармезана
Фото: originally posted to Flickr as Stuffed Mushrooms by Alexa

Разогрейте духовку до 350 градусов. Слегка смажьте маслом большой противень с бортиками. Удалите плодоножки у грибов и нарежьте. Выложите шляпки грибов плодоножками вверх на подготовленный противень.

Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и чеснок. Приправьте солью и перцем. Готовьте, периодически помешивая, до готовности, 3-4 минуты. Добавьте нарезанные стебли грибов и приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, пока колбаса не начнёт подрумяниваться, от 7 до 9 минут. Добавьте колбасу и готовьте, разламывая её на мелкие кусочки деревянной ложкой, пока она не подрумянится, 5-6 минут; переложите в миску.

Добавьте петрушку, лимонную цедру и сок, тимьян, панко и пармезан и перемешайте. Наполните грибные шляпки начинкой. Запекайте, пока грибы не станут мягкими, от 28 до 30 минут. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как выбрать качественную красную икру. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров Современный мир раскололся не территориально, а в умах людей Ярас Валюкенас
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Суд в Москве арестовал актёра, сыгравшего в сериале "Слово пацана", по подозрению в убийстве
Экс-футболист "Спартака" Титов опечален тем, что "над российским футболом издеваются"
Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов
В России нашли 5 новых надежных японских кроссоверов по цене китайцев
С помощью этого средства можно получить шикарную шевелюру
С Яндекс Карты пропало название Эгейского моря: пропаганда ЛГБТ*?
Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание
Звёздам Саудовской Про-Лиги на Рождество вручат очень дорогие подарки
Современный мир раскололся не территориально, а в умах людей
Сказочный новогодний рецепт грибных шляпок с начинкой из пармезана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников