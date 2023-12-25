Сказочный новогодний рецепт грибных шляпок с начинкой из пармезана

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный и простой рецепт фаршированных грибов с колбасой и сыром.

Фото: originally posted to Flickr as Stuffed Mushrooms by Alexa

Разогрейте духовку до 350 градусов. Слегка смажьте маслом большой противень с бортиками. Удалите плодоножки у грибов и нарежьте. Выложите шляпки грибов плодоножками вверх на подготовленный противень.

Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и чеснок. Приправьте солью и перцем. Готовьте, периодически помешивая, до готовности, 3-4 минуты. Добавьте нарезанные стебли грибов и приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, пока колбаса не начнёт подрумяниваться, от 7 до 9 минут. Добавьте колбасу и готовьте, разламывая её на мелкие кусочки деревянной ложкой, пока она не подрумянится, 5-6 минут; переложите в миску.

Добавьте петрушку, лимонную цедру и сок, тимьян, панко и пармезан и перемешайте. Наполните грибные шляпки начинкой. Запекайте, пока грибы не станут мягкими, от 28 до 30 минут. Подавайте сразу.

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