Салат "Гранатовый браслет" украсит ваш новогодний стол.
Для салата вам понадобится 250 г говядины, морковь, свекла, 2 картофелины, яйца, лук, гранат, майонез, подсолнечное масло, соль.
Говядину, овощи и яйца заранее сварить. Лук почистить, мелко измельчить кубиками и обжарить до прозрачности. Морковь, свеклу и картофель натереть на тёрке. Мясо нарезать кубиками.
На плоскую тарелку нужно поставить стакан, а вокруг него разместить натёртую морковь. Нижний слой следует смазать небольшим количеством майонеза, а сверху положить часть мяса. После этого слой намазать майонезом.
Далее слоями выкладываем картофель, свеклу и обжаренный лук, смазывая каждый слой майонезом. Сверху слои будут состоять из говядины, яиц и свеклы. В конце нужно украсить салат гранатовыми зёрнами. Перед подачей на стол стакан из центра тарелки убирается, образуя углуюление.
Салат "Красная шапочка" — простое полезное блюдо для новогоднего стола.