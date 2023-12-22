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Салат "Гранатовый браслет" для новогоднего праздника

1:09
Еда

Салат "Гранатовый браслет" украсит ваш новогодний стол. 

Салат "Гранатовый браслет" для новогоднего праздника
Фото: Own work by dnm

Для салата вам понадобится 250 г говядины, морковь, свекла, 2 картофелины, яйца, лук, гранат, майонез, подсолнечное масло, соль.

Говядину, овощи и яйца заранее сварить. Лук почистить, мелко измельчить кубиками и обжарить до прозрачности. Морковь, свеклу и картофель натереть на тёрке. Мясо нарезать кубиками.

На плоскую тарелку нужно поставить стакан, а вокруг него разместить натёртую морковь. Нижний слой следует смазать небольшим количеством майонеза, а сверху положить часть мяса. После этого слой намазать майонезом.

Далее слоями выкладываем картофель, свеклу и обжаренный лук, смазывая каждый слой майонезом. Сверху слои будут состоять из говядины, яиц и свеклы. В конце нужно украсить салат гранатовыми зёрнами. Перед подачей на стол стакан из центра тарелки убирается, образуя углуюление. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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