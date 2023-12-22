Как выбрать идеальное авокадо для салата

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Как не ошибиться при выборе авокадо для салата.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперты советуют выбирать для салатов флоридское авокадо или сорт "Пинкертон". Калифорнийский сорт не подходит, так как данная разновидность фруктов очень мягкая и не держит форму.

Если на поверхности плода остаётся вмятина от постукивания, значит авокадо переспелый. Не стоит покупать фрукт с мякотью тёмно-коричневого цвета. Определить зрелость плода можно по звуку. Постукивание косточки при тряске говорит о спелости авокадо.

Не стоит покупать фрукт, если его кожура повреждена или на ней есть надрезы.

Если вы купили неспелое авокадо, заверните его с бананом или яблоком в бумагу и оставьте в тёплом месте. Через два дня плод подоспеет и будет готов для нарезки в салат.

Ранее сообщалось, что авокадо способствет восстановлению организма после спортивной тренировки.