Салат "Мужской каприз" так и называется, потому что мужчины не остаются к нему равнодушными, и просят это блюдо снова и снова.
Эта закуска легко готовится, сытная, шикарно выглядит, она всегда становится звездой праздничного стола. Приготовьте салат "Мужской каприз" по рецепту дзен-канала "Пазанда-ТВ" на Новый год, и увидите, что он исчезнет со стола первым!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте мелкими кубиками лук, переложите его в миску, добавьте сахар, соль, уксус и кипячёную воду. Оставьте мариноваться.
2. Отварную говядину нарежьте мелкими кубиками.
3. Варёные яйца сыр натрите на крупной тёрке.
4. Выкладываем слоями в салатник: нарезанную говядину, на неё кладём маринованный лук. Смазываем майонезом. Дальше кладём натёртые на тёрке варёные яйца, тонко смазываем майонезом. Четвёртым слоем идёт тёртый сыр, который тоже смазываем тонким слоем майонеза.
Салат будет выглядеть более презентабельно и празднично, будет более высоким, если повторить эти слои ещё раз: снова уложить говядину, маринованный лук, варёные яйца, сыр, не забывая промазывать слои майонезом.
Сверху посыпьте салат дроблёными грецкими орехами, и поставьте хотя бы на 1 час в холодильник.
Зимой спатифиллуму нужен особый уход, который поможет растению пережить холодную пору года.