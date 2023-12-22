Горячие бутерброды на скорую руку на завтрак или ужин: такие вкусные, что съедаются в мгновение ока

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

На приготовление завтрака не хочется тратить много времени, однако хочется побаловать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. По рецепту Дзен-канала "Домашняя кухня. Вкусно и просто" попробуйте приготовить утром сытные бутерброды, которые аппетитно хрустят и покоряют своей нежной, вкусной начинкой.

Фото: wikimedia.org by Michael_Spencer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кстати, такие моментальные горячие бутерброды можно приготовить и вечером, если после работы нет желания возиться с ужином. В любом случае они будут съедены просто мгновенно!

Ингредиенты:

крабовые палочки (1 пачка)

3 варёных яйца

несколько зубчиков чеснока (по вкусу)

1 плавленый сырок

майонез для связки

зелень

Приготовление

1. На средней тёрке натрите с миску крабовые палочки и три отварных яйца. Также натрите сюда же чеснок и плавленый сырок. Добавьте в массу майонез, перемешайте. По желанию можно поперчить и подсолить. Можно добавить мелко нарезанную свежую или даже сушёную зелень.

2. Возьмите ломтик батона (или любого другого хлеба по желанию). Щедро, толстым слоем намажьте крабово-яично-сырную массу на хлеб (это удобно делать вилкой).

3. Обмакните низ каждого бутерброда в молоко, налитое в миску, чтобы впоследствии, при запекании, внизу он был особенно мягким и хрустящим.

4. Уложите готовые бутерброды на противень. Поставьте их запекаться в духовке при 200 градусах в течение 15, максимум 20 минут (на среднем уровне).

Бутерброды получаются изумительно вкусными, нежными и при этом очень бюджетными. Накормить семью вкусно можно с минимальными затратами!