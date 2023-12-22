Ужин готовится сам, пока занимаемся своими делами: сочные куриные ножки картошкой в духовке

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Любая, даже самая лучшая хозяйка мечтает иногда не тратить на приготовление ужина слишком много времени. А накормить своих домашних всё равно хочется вкусно и сытно. В таких случаях выручит идея приготовления куриных ножек в духовке, предложенный VK-сообществом "Любимые рецепты".

Фото: wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Единственное, что вам нужно будет сделать — это замариновать куриные ножки и почистить пару картофелин. А дальше ужин будет сам готовится в духовке, пока вы будете отдыхать или заниматься своими делами. А потом на запах запечённой курочки сбегутся все домочадцы!

Вам потребуются:

куриные ножки (в зависимости от числа едоков);

картофель;

морковь;

лук;

помидоры;

кетчуп, соль и специи для маринада;

жгучий перец по желанию

Приготовление

1. Замаринуйте куриные ножки в кетчупе, смешанном с солью и любимыми приправами.

2. Пока ножки маринуются, почистите и нарежьте крупными кусочками, ломтиками или пластинками картофель, лук, морковь, помидоры. Положите нарезанные овощи в миску, добавьте чуть-чуть растительного масла, соль, перец, приправы по желанию и перемешайте.

3. На противень или в форму для запекания выложите сначала подготовленные овощи, а затем наверх замаринованные куриные голени. Если любите поострее, можно добавить острые перцы (тоже выложите их в этом случае сверху). Прикройте блюдо фольгой и запекайте при 250 градусах (около часа, пока ножки как следует не подрумянятся).