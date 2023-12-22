Любая, даже самая лучшая хозяйка мечтает иногда не тратить на приготовление ужина слишком много времени. А накормить своих домашних всё равно хочется вкусно и сытно. В таких случаях выручит идея приготовления куриных ножек в духовке, предложенный VK-сообществом "Любимые рецепты".
Единственное, что вам нужно будет сделать — это замариновать куриные ножки и почистить пару картофелин. А дальше ужин будет сам готовится в духовке, пока вы будете отдыхать или заниматься своими делами. А потом на запах запечённой курочки сбегутся все домочадцы!
Вам потребуются:
Приготовление
1. Замаринуйте куриные ножки в кетчупе, смешанном с солью и любимыми приправами.
2. Пока ножки маринуются, почистите и нарежьте крупными кусочками, ломтиками или пластинками картофель, лук, морковь, помидоры. Положите нарезанные овощи в миску, добавьте чуть-чуть растительного масла, соль, перец, приправы по желанию и перемешайте.
3. На противень или в форму для запекания выложите сначала подготовленные овощи, а затем наверх замаринованные куриные голени. Если любите поострее, можно добавить острые перцы (тоже выложите их в этом случае сверху). Прикройте блюдо фольгой и запекайте при 250 градусах (около часа, пока ножки как следует не подрумянятся).
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).