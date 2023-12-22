Очень диетично и малокалорийно: оригинальные чебуреки из кабачков с ветчиной и сыром

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки любят далеко не все. И очень зря — это полезный овощ, в котором совсем мало калорий, что делает его незаменимым элементом для рациона всех сидящих на диете.

Фото: wikimedia.org by kuttibalu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако если кабачки вкусно приготовить, от них не откажется даже убеждённый мясоед. Тем более, если речь идёт о кабачковых "чебуреках" с ветчиной и сыром от VK-сообщества "Любимые рецепты"!

Ингредиенты (примерно на 6 готовых чебуреков):

500 г кабачка (очистить от кожуры и вытащить семена, если кабачок не слишком молодой);

1 яйцо;

100 г муки;

100 г ветчины;

60 г твёрдого сыра (например, "Российского");

1-2 зубчика чеснока;

пару стрелок зелёного лука;

перец, соль по вкусу.

Приготовление

1. Кабачок натрите на крупной тёрке, отожмите из него лишнюю жидкость.

2. В миску с тёртым кабачком разбейте одно яйцо, добавьте муку, посолите, поперчите и как следует перемешайте — тесто по консистенции должно получиться как на оладушки.

3. Отдельно сделайте начинку. Для неё на тёрке натрите ветчину, сыр, добавьте измельчённый чеснок для аромата и мелко нарезанный зелёный лук для яркости.

4. В сковороде разогрейте растительное масло. Сделайте несильный огонь, выложите 2 столовые ложки кабачкового теста. Когда он перестанет быть жидким сверху, аккуратно и быстро выложите ложкой ветчинно-сырную начинку на одну половинку лепёшки, накройте её второй половиной при помощи лопатки, прижимая к первой, делая своеобразный "пирожок".После этого переверните лепёшку и обжарьте её с другой стороны.

Такие кабачковые чебуреки можно есть и в горячем, и в холодном виде.