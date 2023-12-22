Кабачки любят далеко не все. И очень зря — это полезный овощ, в котором совсем мало калорий, что делает его незаменимым элементом для рациона всех сидящих на диете.
Однако если кабачки вкусно приготовить, от них не откажется даже убеждённый мясоед. Тем более, если речь идёт о кабачковых "чебуреках" с ветчиной и сыром от VK-сообщества "Любимые рецепты"!
Ингредиенты (примерно на 6 готовых чебуреков):
Приготовление
1. Кабачок натрите на крупной тёрке, отожмите из него лишнюю жидкость.
2. В миску с тёртым кабачком разбейте одно яйцо, добавьте муку, посолите, поперчите и как следует перемешайте — тесто по консистенции должно получиться как на оладушки.
3. Отдельно сделайте начинку. Для неё на тёрке натрите ветчину, сыр, добавьте измельчённый чеснок для аромата и мелко нарезанный зелёный лук для яркости.
4. В сковороде разогрейте растительное масло. Сделайте несильный огонь, выложите 2 столовые ложки кабачкового теста. Когда он перестанет быть жидким сверху, аккуратно и быстро выложите ложкой ветчинно-сырную начинку на одну половинку лепёшки, накройте её второй половиной при помощи лопатки, прижимая к первой, делая своеобразный "пирожок".После этого переверните лепёшку и обжарьте её с другой стороны.
Такие кабачковые чебуреки можно есть и в горячем, и в холодном виде.
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