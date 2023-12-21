Все давно привыкли к традиционной "селёдке под шубой", которая в обязательном порядке готовится на все главные праздники. Но почему бы не разнообразить своё меню и не приготовить не менее вкусный салат "Грибы под шубой"? По утверждению VK сообщества "Вкусный формат/Кулинария/Хозяйкины хитрости" он получается ничуть не хуже!
Ингредиенты:
Как готовить:
1. Сначала нужно подготовить грибы. Для этого их нужно помыть, нарезать и обжарить на растительном масле с добавлением репчатого лука.
2. Поскольку этот салат слоёный, дальше просто выкладываем поочерёдно:
Салат будет смотреться лучше, если украсить его зеленью.
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