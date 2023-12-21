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Не только селёдка: новый рецепт вкуснейшего салата "грибы под шубой"

1:15
Еда

Все давно привыкли к традиционной "селёдке под шубой", которая в обязательном порядке готовится на все главные праздники. Но почему бы не разнообразить своё меню и не приготовить не менее вкусный салат "Грибы под шубой"? По утверждению VK сообщества "Вкусный формат/Кулинария/Хозяйкины хитрости" он получается ничуть не хуже!

Не только селёдка: новый рецепт вкуснейшего салата "грибы под шубой"
Фото: Сообщество ВКонтакте "Вкусный формат/Кулинария/Хозяйкины хитрости"

Ингредиенты:

  • 3-4 отварные картофелины;
  • 3-4 варёных яйца;
  • 500 гр грибов;
  • 1-2 луковицы (репчатые);
  • солёные огурцы;
  • 200 гр твёрдого сыра;
  • майонез;
  • зелёный лук

Как готовить:

1. Сначала нужно подготовить грибы. Для этого их нужно помыть, нарезать и обжарить на растительном масле с добавлением репчатого лука.

2. Поскольку этот салат слоёный, дальше просто выкладываем поочерёдно: 

  • грибы, обжаренные с луком;
  • натёртый на тёрке отварной картофель;
  • зелёный лук, слой майонеза;
  • натёртые на тёрке или мелко нарезанные солёные огурцы;
  • натёртые на крупной тёрке варёные яйца, слой майонеза;
  • натёртый на тёрке твёрдый сыр.

Салат будет смотреться лучше, если украсить его зеленью.

Обалденно Вкусный Салат "ГРИБЫ ПОД ШУБОЙ" Восторг Обеспечен!!! / Салат с Грибами / Mushroom Salad
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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