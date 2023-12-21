Не только селёдка: новый рецепт вкуснейшего салата "грибы под шубой"

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Все давно привыкли к традиционной "селёдке под шубой", которая в обязательном порядке готовится на все главные праздники. Но почему бы не разнообразить своё меню и не приготовить не менее вкусный салат "Грибы под шубой"? По утверждению VK сообщества "Вкусный формат/Кулинария/Хозяйкины хитрости" он получается ничуть не хуже!

Фото: Сообщество ВКонтакте "Вкусный формат/Кулинария/Хозяйкины хитрости"

Ингредиенты:

3-4 отварные картофелины;

3-4 варёных яйца;

500 гр грибов;

1-2 луковицы (репчатые);

солёные огурцы;

200 гр твёрдого сыра;

майонез;

зелёный лук

Как готовить:

1. Сначала нужно подготовить грибы. Для этого их нужно помыть, нарезать и обжарить на растительном масле с добавлением репчатого лука.

2. Поскольку этот салат слоёный, дальше просто выкладываем поочерёдно:

грибы, обжаренные с луком;

натёртый на тёрке отварной картофель;

зелёный лук, слой майонеза;

натёртые на тёрке или мелко нарезанные солёные огурцы;

натёртые на крупной тёрке варёные яйца, слой майонеза;

натёртый на тёрке твёрдый сыр.

Салат будет смотреться лучше, если украсить его зеленью.