Диетолог Ионова: один грамм жира содержит 9 килокалорий

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Совсем скоро уже наступит Новый год, и праздничный стол будет ломиться от вкусной еды, но последствия от неограниченного количества салатов и закусок, могут быть плачевными. Диетолог Лидия Ионова рассказала для Pravda.Ru как сократить калорийность новогоднего стола.

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Эксперт рассказала, что максимальное количество калорий содержится в продуктах, содержащих жир, потому что один грамм жира содержит 9 килокалорий, а 1 грамм белков и углеводов – всего 4 килокалории. Она рекомендовала делать более лёгкие соусы вместо стандартного майонезного, не использовать жирное мясо и жирную рыбу. Также диетолог советует отказаться от красной икры, которая традиционно тоже бывает на новогоднем столе.

“Жирное, сладкое (это торты, выпечка с каким-нибудь жирным кремом) можно и нужно заменить фруктами, ягодами, тропическими фруктами, чем-то изысканным, чем можно себя побаловать” - поделилась Лидия Ионова.

Также много калорий содержат в себе алкогольные напитки, но чем меньше градусов, тем меньше калорий, поэтому следует выбирать более слабый алкоголь, рекомендовала эксперт.