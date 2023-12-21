Совсем скоро уже наступит Новый год, и праздничный стол будет ломиться от вкусной еды, но последствия от неограниченного количества салатов и закусок, могут быть плачевными. Диетолог Лидия Ионова рассказала для Pravda.Ru как сократить калорийность новогоднего стола.
Эксперт рассказала, что максимальное количество калорий содержится в продуктах, содержащих жир, потому что один грамм жира содержит 9 килокалорий, а 1 грамм белков и углеводов – всего 4 килокалории. Она рекомендовала делать более лёгкие соусы вместо стандартного майонезного, не использовать жирное мясо и жирную рыбу. Также диетолог советует отказаться от красной икры, которая традиционно тоже бывает на новогоднем столе.
“Жирное, сладкое (это торты, выпечка с каким-нибудь жирным кремом) можно и нужно заменить фруктами, ягодами, тропическими фруктами, чем-то изысканным, чем можно себя побаловать” - поделилась Лидия Ионова.
Также много калорий содержат в себе алкогольные напитки, но чем меньше градусов, тем меньше калорий, поэтому следует выбирать более слабый алкоголь, рекомендовала эксперт.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".