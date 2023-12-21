Простой салат "Красная шапочка": вкусное и полезное блюдо для праздничного стола

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Аленький цветочек" — простое праздничное блюдо для новогоднего стола. Входящие в состав ингредиенты делают его лёгким и полезным. Рецептом поделилась группа ВКонтакте "Вкусно дома!❤ - Простые рецепты".

Фото: Группа ВКонтакте "Вкусно дома!❤ - Простые рецепты"

Ингредиенты:

Отварная курица — 150 г.

Сладкий перец — 1 шт.

Пекинская капуста (или любой листовой салат) — 150 г.

Варёное яйцо — 1 шт.

Зелёный горошек (консервированный) — 2 ст. л.

Помидоры — 150 г.

Укроп — несколько веточек.

Майонез — 5 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

1. В миску мелко нарежьте пекинскую капусту.

2. Нарежьте отварную курицу на небольшие кусочки.

3. Сладкий перец нарежьте кубиками маленького размера.

4. Отцедите лишнюю жидкость из зелёного горошка и добавьте его в миску со смесью салата.

5. Добавьте измельчённое вареное яйцо.

6. Мелко нарежьте репчатый лук, предпочтительно сладкого сорта.

7. Перемешайте все ингредиенты, посолите, заправьте майонезом и выложите в салатницу. Разровняйте верхний слой салата "Аленький цветочек".

8. Нарежьте помидоры небольшими кусочками. Добавьте мелко нарезанный укроп и соль.

9. Перемешайте помидоры и выложите их сверху, чтобы получилась наша "Аленькая шапочка".