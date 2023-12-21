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Простой салат "Красная шапочка": вкусное и полезное блюдо для праздничного стола

1:39
Еда

Салат "Аленький цветочек" — простое праздничное блюдо для новогоднего стола. Входящие в состав ингредиенты делают его лёгким и полезным. Рецептом поделилась группа ВКонтакте "Вкусно дома!❤ - Простые рецепты".

Простой салат "Красная шапочка": вкусное и полезное блюдо для праздничного стола
Фото: Группа ВКонтакте "Вкусно дома!❤ - Простые рецепты"

Ингредиенты:

  • Отварная курица — 150 г.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Пекинская капуста (или любой листовой салат) — 150 г.
  • Варёное яйцо — 1 шт.
  • Зелёный горошек (консервированный) — 2 ст. л.
  • Помидоры — 150 г.
  • Укроп — несколько веточек.
  • Майонез — 5 ст. л.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

1. В миску мелко нарежьте пекинскую капусту.

2. Нарежьте отварную курицу на небольшие кусочки.

3. Сладкий перец нарежьте кубиками маленького размера.

4. Отцедите лишнюю жидкость из зелёного горошка и добавьте его в миску со смесью салата.

5. Добавьте измельчённое вареное яйцо.

6. Мелко нарежьте репчатый лук, предпочтительно сладкого сорта.

7. Перемешайте все ингредиенты, посолите, заправьте майонезом и выложите в салатницу. Разровняйте верхний слой салата "Аленький цветочек".

8. Нарежьте помидоры небольшими кусочками. Добавьте мелко нарезанный укроп и соль.

9. Перемешайте помидоры и выложите их сверху, чтобы получилась наша "Аленькая шапочка".

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ салат "Красная шапочка"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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