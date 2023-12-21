Салат "Аленький цветочек" — простое праздничное блюдо для новогоднего стола. Входящие в состав ингредиенты делают его лёгким и полезным. Рецептом поделилась группа ВКонтакте "Вкусно дома!❤ - Простые рецепты".
Ингредиенты:
Приготовление
1. В миску мелко нарежьте пекинскую капусту.
2. Нарежьте отварную курицу на небольшие кусочки.
3. Сладкий перец нарежьте кубиками маленького размера.
4. Отцедите лишнюю жидкость из зелёного горошка и добавьте его в миску со смесью салата.
5. Добавьте измельчённое вареное яйцо.
6. Мелко нарежьте репчатый лук, предпочтительно сладкого сорта.
7. Перемешайте все ингредиенты, посолите, заправьте майонезом и выложите в салатницу. Разровняйте верхний слой салата "Аленький цветочек".
8. Нарежьте помидоры небольшими кусочками. Добавьте мелко нарезанный укроп и соль.
9. Перемешайте помидоры и выложите их сверху, чтобы получилась наша "Аленькая шапочка".
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