Попробуйте порадовать своих близких простой, но очень симпатичной закуской, напоминающей известные конфета "Рафаэлло". Особенно кстати эти блюдо будет на новогоднем столе благодаря изысканному внешнему виду и простоте приготовления, считает сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты".
Ингредиенты (из которых получится примерно 12-15 шариков):
Приготовление
1. На мелкой тёрке потрите плавленый сырок, варёные яйца и чеснок (его можно пропустить через пресс). Добавьте немного майонеза для связки.
2. Из полученной массы скатайте небольшие шарики, которые нужно обвалять в крабовых палочках, натёртых на мелкой тёрке.
3. Посыпьте готовые "рафаэлки" нарезанным зелёным луком.
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».