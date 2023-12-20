Вкуснее популярных конфет: закусочные "рафаэлки" вмиг улетят со стола

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте порадовать своих близких простой, но очень симпатичной закуской, напоминающей известные конфета "Рафаэлло". Особенно кстати эти блюдо будет на новогоднем столе благодаря изысканному внешнему виду и простоте приготовления, считает сообщество ВКонтакте "Новогодние рецепты".

Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты (из которых получится примерно 12-15 шариков):

3 штуки крабовых палочек;

2 сваренных вкрутую яйца;

1 плавленый сырок;

пара крупных зубчиков чеснока.

Приготовление

1. На мелкой тёрке потрите плавленый сырок, варёные яйца и чеснок (его можно пропустить через пресс). Добавьте немного майонеза для связки.

2. Из полученной массы скатайте небольшие шарики, которые нужно обвалять в крабовых палочках, натёртых на мелкой тёрке.

3. Посыпьте готовые "рафаэлки" нарезанным зелёным луком.