Порадуйте гостей на Новый год потрясающим горячим блюдом, которое готовится вмиг. От его запаха начинают течь слюнки. Сайт attention. plus поделился рецептом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отбейте куриное филе через плёнку. Посолите и поперчите с обоих сторон. Затем сбрызните соевым соусом.
2. Нарежьте огурцы и сыр кубиками, выложите их на филе. Сверните рулет и закрепите его зубочистками.
3. Лук нарежьте полукольцами. Разместите рулет в форме для запекания, предварительно смазанной маслом. Между рулетами вставьте кольца лука.
4. Запекайте 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
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