Все истекут слюной от восторга: этот куриный рулет запомнится гостям

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Порадуйте гостей на Новый год потрясающим горячим блюдом, которое готовится вмиг. От его запаха начинают течь слюнки. Сайт attention. plus поделился рецептом.

Фото: Youtube-канал "ПАПА ГОТОВИТ" by Марат

Ингредиенты:

300 г филе курицы.

120 г брынзы.

80 г солёных огурцов.

50 г соевого соуса.

Половина репчатого лука.

Столовая ложка растительного масла.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Отбейте куриное филе через плёнку. Посолите и поперчите с обоих сторон. Затем сбрызните соевым соусом.

2. Нарежьте огурцы и сыр кубиками, выложите их на филе. Сверните рулет и закрепите его зубочистками.

3. Лук нарежьте полукольцами. Разместите рулет в форме для запекания, предварительно смазанной маслом. Между рулетами вставьте кольца лука.

4. Запекайте 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.