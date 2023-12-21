Для тех, кто хочет заменить традиционный оливье на новогоднем столе на что-то более полезное, можно приготовить салат с говядиной и овощами. Благодаря наличию мяса в составе, это блюдо будет богато белком, железом, витамином B12, цинком и биотином.
Для приготовления четырёх порций понадобится полкилограмма говядины, три помидора, три маринованных огурца, три картофелины, 150 граммов сыра, пучок петрушки, майонез и специи по вкусу. Рецептом поделился сайт attention. plus.
Приготовление
1. Начните с готовки говядины. Отварите её в подсоленной воде, а затем нарежьте на мелкие кубики.
2. Отварите вторую кастрюлю с картофелем. После остывания клубней очистите их и нарежьте на кубики вместе с огурцами.
3. Нарежьте помидоры тонкими кружочками или небольшими кусочками.
4. Натрите сыр на крупной тёрке.
5. Мелко порубите петрушку.
6. Возьмите салатницу и уложите в неё продукты. Первым слоем будут говядина и картофель. Не забудьте посолить и поперчить их, а также смазать майонезом. Затем добавьте слой огурцов и сыра, который также следует помазать майонезом. На последнем этапе украсьте салат кружочками помидоров и тёртым сыром. При последнем слое не забудьте посолить, смазать майонезом и посыпать сверху порубленной петрушкой.
Готовый салат отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы все слои пропитались.
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