Замена стандартному "Оливье": слоёный салат с говядиной станет хитом новогоднего стола

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто хочет заменить традиционный оливье на новогоднем столе на что-то более полезное, можно приготовить салат с говядиной и овощами. Благодаря наличию мяса в составе, это блюдо будет богато белком, железом, витамином B12, цинком и биотином.

Фото: Youtube-канал "Моя Кухня" by Оля, My_kitchen

Для приготовления четырёх порций понадобится полкилограмма говядины, три помидора, три маринованных огурца, три картофелины, 150 граммов сыра, пучок петрушки, майонез и специи по вкусу. Рецептом поделился сайт attention. plus.

Приготовление

1. Начните с готовки говядины. Отварите её в подсоленной воде, а затем нарежьте на мелкие кубики.

2. Отварите вторую кастрюлю с картофелем. После остывания клубней очистите их и нарежьте на кубики вместе с огурцами.

3. Нарежьте помидоры тонкими кружочками или небольшими кусочками.

4. Натрите сыр на крупной тёрке.

5. Мелко порубите петрушку.

6. Возьмите салатницу и уложите в неё продукты. Первым слоем будут говядина и картофель. Не забудьте посолить и поперчить их, а также смазать майонезом. Затем добавьте слой огурцов и сыра, который также следует помазать майонезом. На последнем этапе украсьте салат кружочками помидоров и тёртым сыром. При последнем слое не забудьте посолить, смазать майонезом и посыпать сверху порубленной петрушкой.

Готовый салат отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы все слои пропитались.