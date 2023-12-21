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Загубите "Оливье": этот зелёный горошек опасно покупать

1:22
Еда

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы новогодние блюда были восхитительными, особенно великолепный "Оливье". Однако стоит быть осторожным, ведь некачественные продукты могут навсегда испортить этот салат.  

Загубите "Оливье": этот зелёный горошек опасно покупать
Фото: wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0.

В данном случае речь идёт о зелёном горошке. Многие, стремясь сэкономить, покупают дешёвую банку этого продукта. Но это совершенно неправильно.

Дело в том, что в таких банках, как правило, продают восстановленный горошек. Сухой горох замачивают по определённой технологии и упаковывают в банки. Однако для "Оливье" это самый нежелательный вариант. Восстановленный горошек можно использовать в тех блюдах, которые требуют тепловой обработки, но для салатов он совсем не подходит, передаёт attention. plus.

Поэтому не стесняйтесь и берите для своего "Оливье" банку с надписью "горошек из мозговых сортов". Имейте в виду, что при выборе зелёного горошка следует обязательно прочитать этикетку. Одним из лучших вариантов будет продукт из банки с указанием "горошек из мозговых сортов". Этот горох собирают, когда он ещё молодой и поэтому  такой нежный и ароматный, пишет oka. fm.

Ранее Pravda.Ru поделилась рецептом необычной закуски.

Салат "Оливье" как в ресторане
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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