На новогодний стол хочется подать что-то вкусное, сытное, и при этом не тратить полвечера на приготовление блюда. Практически каждая хозяйка делает на праздники мясо по своему фирменному рецепту. Попробуйте удивить своих гостей в этом году старым и проверенным рецептом "Мяса с черносливом", который предложил VK-канал "Вкусный формат| Кулинария| Хозяйкины хитрости".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте говядину на куски небольшого размера и обжарьте её на растительном масле, пока мясо не подрумянится. Не забудьте посолить и поперчить.
2. Нарежьте лук кубиками, добавьте к мясу и обжарьте, пока лук не станет мягким.
3. Добавьте к мясу чернослив, сметану, перемешайте, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите до готовности мяса.
4. Добавьте соли и перца по вкусу, украсьте зеленью и подавайте на стол.
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