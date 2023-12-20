Минимум ингредиентов и неизменный успех у гостей: проверенный рецепт "Мяса с черносливом"

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

На новогодний стол хочется подать что-то вкусное, сытное, и при этом не тратить полвечера на приготовление блюда. Практически каждая хозяйка делает на праздники мясо по своему фирменному рецепту. Попробуйте удивить своих гостей в этом году старым и проверенным рецептом "Мяса с черносливом", который предложил VK-канал "Вкусный формат| Кулинария| Хозяйкины хитрости".

Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

Ингредиенты:

говядина;

сметана;

чернослив;

лук;

соль, перец.

Приготовление

1. Нарежьте говядину на куски небольшого размера и обжарьте её на растительном масле, пока мясо не подрумянится. Не забудьте посолить и поперчить.

2. Нарежьте лук кубиками, добавьте к мясу и обжарьте, пока лук не станет мягким.

3. Добавьте к мясу чернослив, сметану, перемешайте, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите до готовности мяса.

4. Добавьте соли и перца по вкусу, украсьте зеленью и подавайте на стол.