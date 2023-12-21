Эксперт: распознать абхазские мандарины можно по кожуре

Председатель совета торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов рассказал, как отличить абхазские мандарины от других, и назвал пользу цитруса.

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"Всё-таки доля абхазских мандаринов не слишком велика у нас. Я не могу сказать в процентах. В принципе, у них кожура достаточно тонкая, они иногда бывают с зеленоватыми бочками, потому что их снимают, чтобы они не переспели. А импортные, завезённые из Турции, из тёплых краев, где более комфортные условия для выращивания, покрупнее, у них легче отстёгивается кожура, и они более сладкие", - проводит специалист ликбез по мандаринам.

А вот мандаринов — "подделок", выращенных в искусственных условиях, на прилавках наших магазинов нет, говорит эксперт.

"Овчинка выделки не стоит. Выращивание таких плодов как мандарины в теплицах — это слишком дорогостоящий момент. Поэтому бессмысленно будет выращивать и ещё выдавать за натуральные. Нет", — считает Борисов.

В личных предпочтениях собеседник Pravda.Ru ставит по полезности мандарины выше апельсинов. Объясняет это просто — самый популярный новогодний фрукт — кладезь витамина С.