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Эксперт: распознать абхазские мандарины можно по кожуре

Еда

Председатель совета торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов рассказал, как отличить абхазские мандарины от других, и назвал пользу цитруса.

Эксперт: распознать абхазские мандарины можно по кожуре
Фото: Pexels

"Всё-таки доля абхазских мандаринов не слишком велика у нас. Я не могу сказать в процентах. В принципе, у них кожура достаточно тонкая, они иногда бывают с зеленоватыми бочками, потому что их снимают, чтобы они не переспели. А импортные, завезённые из Турции, из тёплых краев, где более комфортные условия для выращивания, покрупнее, у них легче отстёгивается кожура, и они более сладкие", - проводит специалист ликбез по мандаринам.

А вот мандаринов — "подделок", выращенных в искусственных условиях, на прилавках наших магазинов нет, говорит эксперт.

"Овчинка выделки не стоит. Выращивание таких плодов как мандарины в теплицах — это слишком дорогостоящий момент. Поэтому бессмысленно будет выращивать и ещё выдавать за натуральные. Нет", — считает Борисов.

В личных предпочтениях собеседник Pravda.Ru ставит по полезности мандарины выше апельсинов. Объясняет это просто — самый популярный новогодний фрукт — кладезь витамина С.

 

 

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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