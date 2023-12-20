"Гнездо глухаря" — идеальный салат для праздничного застолья. Это восхитительная закуска, которая не только радует глаз своим видом, но и завораживает уникальным вкусом, оставляющим незабываемое впечатление. Некоторые хозяйки опасаются взяться за приготовление этого угощения, боясь неудачи в кулинарии. Однако на самом деле салат сделать довольно просто.
Ингредиенты:
Особенностью этого салата, выделяющей его на фоне других, является жареная картофельная соломка, которую очень просто приготовить. Для этого следует натереть почищенные клубни картофеля на тёрке для корейской моркови, затем промыть получившуюся соломку в воде и хорошенько отжать. После этого разогрейте масло в сотейнике или сковороде и жарьте картошку до золотистости, а затем положите её на бумажное полотенце.
Пока жижа стекает с жареной картофельной соломки, нарежьте отваренные куриные яйца, болгарский перец, лук, огурцы и копчёную курицу на маленькие кубики, добавьте специи и заправьте майонезом, передаёт attention.plus.
По завершении переложите все ингредиенты в красивую салатницу, посыпьте сверху жареной картофельной соломкой и украсьте угощение варёными и очищенными от скорлупы перепелиными яйцами.
Идеальное блюдо на новогодний стол готово.
Лучшим скороспелым сортом огурцов, согласно опытным дачникам, является гибрид с забавным названием «Веселые гномики F1».