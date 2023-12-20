Салат "Гнездо глухаря" будут вспоминать весь следующий год: поразит видом и вкусом

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

"Гнездо глухаря" — идеальный салат для праздничного застолья. Это восхитительная закуска, которая не только радует глаз своим видом, но и завораживает уникальным вкусом, оставляющим незабываемое впечатление. Некоторые хозяйки опасаются взяться за приготовление этого угощения, боясь неудачи в кулинарии. Однако на самом деле салат сделать довольно просто.

Фото: Youtube-канал "Рецепты в гостях у Вани" by Иван Кас

Ингредиенты:

4-5 куриных яиц.

3 перепелиных яйца.

400 грамм копчёной курицы.

2-3 клубня картофеля.

Один сладкий перец.

2-3 свежих огурца.

Половина фиолетовой луковицы.

Соль и черный перец по вкусу.

Майонез.

Растительное масло.

Особенностью этого салата, выделяющей его на фоне других, является жареная картофельная соломка, которую очень просто приготовить. Для этого следует натереть почищенные клубни картофеля на тёрке для корейской моркови, затем промыть получившуюся соломку в воде и хорошенько отжать. После этого разогрейте масло в сотейнике или сковороде и жарьте картошку до золотистости, а затем положите её на бумажное полотенце.

Пока жижа стекает с жареной картофельной соломки, нарежьте отваренные куриные яйца, болгарский перец, лук, огурцы и копчёную курицу на маленькие кубики, добавьте специи и заправьте майонезом, передаёт attention.plus.

По завершении переложите все ингредиенты в красивую салатницу, посыпьте сверху жареной картофельной соломкой и украсьте угощение варёными и очищенными от скорлупы перепелиными яйцами.

Идеальное блюдо на новогодний стол готово.