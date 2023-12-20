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Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола

2:23
Еда

Не обязательно использовать дорогие ингредиенты для приготовления невероятно вкусного блюда. Иногда достаточно обычного картофеля. Бренд-шеф сети кафе быстрого питания "Крошка Картошка" Сергей Михеев поделился рецептом приготовления вкуснейших картофельных шариков с пряностями, который требует всего несколько клубней.

Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола
Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

Главной особенностью этого блюда является его универсальность. Картофельные шарики могут быть поданы как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Блюдо также идеально сочетается практически с любым шампанским.

Ингредиенты:

  • Картофель — 0,5 кг.
  • Белый лук — 50 г.
  • Молотый кориандр — 1 чайная ложка.
  • Сыр чеддер — 50 г.
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Мука из твёрдых сортов пшеницы — 30 г.
  • Сухари панировочные — 70 г.
  • Соль — 7 г.
  • Молотый чёрный перец — 1 г.

Для соуса понадобится:

  • Майонез — 100 г.
  • Малосольный огурец — 50 г.
  • Чеснок — 10 г.

Приготовление:

1. В первую очередь отварите картофель привычным способом. После этого дайте ему остыть, а затем разомните до состояния пюре.

2. Потрите сыр чеддер, а затем мелко нарежьте лук. Добавьте каждый компонент в картофель, затем дополните смесь кориандром, солью, перцем и одним взбитым яйцом. Тщательно перемешайте заготовку для блюда.

3. Сформируйте из полученной массы шарики.

4. Взбейте второе яйцо и оставьте его в отдельной тарелке. Обваляйте каждый шарик сначала в муке, а затем окуните в яйцо. Затем обваляйте в панировке из сухарей.

5. Поместите шарики в форму для запекания и слегка сбрызните каждый из них маслом.

6. Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку. Через десять минут достаньте шарики и снова сбрызните маслом. Затем верните блюдо в духовку на еще пять минут.

По истечении времени блюдо будет готово к подаче. Рекомендуется подавать шарики с соусом тартар, который можно приготовить заранее.

ХРУСТЯЩИЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ С СЫРОМ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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