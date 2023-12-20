Не обязательно использовать дорогие ингредиенты для приготовления невероятно вкусного блюда. Иногда достаточно обычного картофеля. Бренд-шеф сети кафе быстрого питания "Крошка Картошка" Сергей Михеев поделился рецептом приготовления вкуснейших картофельных шариков с пряностями, который требует всего несколько клубней.
Главной особенностью этого блюда является его универсальность. Картофельные шарики могут быть поданы как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Блюдо также идеально сочетается практически с любым шампанским.
Ингредиенты:
Для соуса понадобится:
Приготовление:
1. В первую очередь отварите картофель привычным способом. После этого дайте ему остыть, а затем разомните до состояния пюре.
2. Потрите сыр чеддер, а затем мелко нарежьте лук. Добавьте каждый компонент в картофель, затем дополните смесь кориандром, солью, перцем и одним взбитым яйцом. Тщательно перемешайте заготовку для блюда.
3. Сформируйте из полученной массы шарики.
4. Взбейте второе яйцо и оставьте его в отдельной тарелке. Обваляйте каждый шарик сначала в муке, а затем окуните в яйцо. Затем обваляйте в панировке из сухарей.
5. Поместите шарики в форму для запекания и слегка сбрызните каждый из них маслом.
6. Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку. Через десять минут достаньте шарики и снова сбрызните маслом. Затем верните блюдо в духовку на еще пять минут.
По истечении времени блюдо будет готово к подаче. Рекомендуется подавать шарики с соусом тартар, который можно приготовить заранее.
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