Эти картофельные шарики станут хитом новогоднего стола

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Не обязательно использовать дорогие ингредиенты для приготовления невероятно вкусного блюда. Иногда достаточно обычного картофеля. Бренд-шеф сети кафе быстрого питания "Крошка Картошка" Сергей Михеев поделился рецептом приготовления вкуснейших картофельных шариков с пряностями, который требует всего несколько клубней.

Фото: commons.wikimedia. org by Leon Brooks is licensed under public domain

Главной особенностью этого блюда является его универсальность. Картофельные шарики могут быть поданы как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Блюдо также идеально сочетается практически с любым шампанским.

Ингредиенты:

Картофель — 0,5 кг.

Белый лук — 50 г.

Молотый кориандр — 1 чайная ложка.

Сыр чеддер — 50 г.

Куриные яйца — 2 шт.

Мука из твёрдых сортов пшеницы — 30 г.

Сухари панировочные — 70 г.

Соль — 7 г.

Молотый чёрный перец — 1 г.

Для соуса понадобится:

Майонез — 100 г.

Малосольный огурец — 50 г.

Чеснок — 10 г.

Приготовление:

1. В первую очередь отварите картофель привычным способом. После этого дайте ему остыть, а затем разомните до состояния пюре.

2. Потрите сыр чеддер, а затем мелко нарежьте лук. Добавьте каждый компонент в картофель, затем дополните смесь кориандром, солью, перцем и одним взбитым яйцом. Тщательно перемешайте заготовку для блюда.

3. Сформируйте из полученной массы шарики.

4. Взбейте второе яйцо и оставьте его в отдельной тарелке. Обваляйте каждый шарик сначала в муке, а затем окуните в яйцо. Затем обваляйте в панировке из сухарей.

5. Поместите шарики в форму для запекания и слегка сбрызните каждый из них маслом.

6. Отправьте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку. Через десять минут достаньте шарики и снова сбрызните маслом. Затем верните блюдо в духовку на еще пять минут.

По истечении времени блюдо будет готово к подаче. Рекомендуется подавать шарики с соусом тартар, который можно приготовить заранее.