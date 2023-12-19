Расхватают на лету: новогодняя закуска для праздничного стола

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В многочисленных новогодних меню закуски занимают особое место. Они идеально сочетаются с бокалом шампанского. Предложенная Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" закуска проста в приготовлении и готовится из самых простых продуктов.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" by fedorova. food

Необходимые ингредиенты:

Креветки.

Творожный сыр.

Огурец.

Тарталетки.

Чеснок.

Прованские травы.

Растительное масло.

Приготовление

1. Разморозите креветки и очистите их. Обжарьте их на небольшом количестве растительного масла. Добавьте прессованный чеснок и прованские травы. Готовьте 1-2 минуты, затем снимите с огня.

2. Нарежьте огурец на мелкие кубики.

3. Выложите в тарталетки творожный сыр, мелко нарезанный огурец и сверху положите креветку.