В многочисленных новогодних меню закуски занимают особое место. Они идеально сочетаются с бокалом шампанского. Предложенная Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" закуска проста в приготовлении и готовится из самых простых продуктов.
Необходимые ингредиенты:
Приготовление
1. Разморозите креветки и очистите их. Обжарьте их на небольшом количестве растительного масла. Добавьте прессованный чеснок и прованские травы. Готовьте 1-2 минуты, затем снимите с огня.
2. Нарежьте огурец на мелкие кубики.
3. Выложите в тарталетки творожный сыр, мелко нарезанный огурец и сверху положите креветку.
Часто встречающийся вопрос — что же следует жарить первым: морковь или лук?