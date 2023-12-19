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Расхватают на лету: новогодняя закуска для праздничного стола

0:59
Еда

В многочисленных новогодних меню закуски занимают особое место. Они идеально сочетаются с бокалом шампанского. Предложенная Telegram-каналом "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" закуска проста в приготовлении и готовится из самых простых продуктов.

Расхватают на лету: новогодняя закуска для праздничного стола
Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" by fedorova. food

Необходимые ингредиенты:

  • Креветки.
  • Творожный сыр.
  • Огурец.
  • Тарталетки.
  • Чеснок.
  • Прованские травы.
  • Растительное масло.

Приготовление

1. Разморозите креветки и очистите их. Обжарьте их на небольшом количестве растительного масла. Добавьте прессованный чеснок и прованские травы. Готовьте 1-2 минуты, затем снимите с огня.

2. Нарежьте огурец на мелкие кубики.

3. Выложите в тарталетки творожный сыр, мелко нарезанный огурец и сверху положите креветку.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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