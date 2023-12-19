Бутерброды с печенью трески — это изысканное блюдо, которое можно готовить на каждый праздник. Они состоят из нежного крема из печени трески, плавленого сыра и яйца, распределённых на ломтике хрустящего хлеба с чесночком. Сайт "Меню недели" поделился рецептом.
Для приготовления вам потребуется:
Приготовление
1. Приготовление яйца
Промойте яйцо холодной водой и опустите в холодную подсоленную воду. Доведите до кипения и варите на умеренном огне 9-10 минут. Затем достаньте из кипятка и остудите в холодной воде. После остывания легко очистите яйцо от скорлупы.
2. Подготовка печени
Откройте банку печени трески и откиньте на дуршлаг. Оставьте на 10-15 минут, чтобы стекла вся жидкость.
3. Подготовка плавленого сыра
Измельчите его на мелкой тёрке и переложите его в глубокую миску. Если тереть сыр сложно, можно отправить его на 10-15 минут в морозилке.
4. Приготовление крема
Натрите очищенное яйцо на мелкой тёрке и добавьте к натёртому плавленому сыру. Разомните печень трески вилкой до мелкой консистенции и добавьте к остальным ингредиентам.
5. Приправы и майонез
Поперчите свежемолотым перцем и добавьте соль по вкусу. В зависимости от консистенции паштета добавьте майонез по своему вкусу. Паштет должен хорошо держать форму и не растекаться.
6. Перемешивание
Хорошо перемешайте все ингредиенты паштета. На этом шаге вы можете попробовать на вкус и при необходимости добавить специи.
7. Хранение
Если приготавливаете бутерброды заранее, храните паштет в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов не более 1-2 дней. Для этого накройте миску с паштетом пищевой плёнкой или переложите его в стеклянный контейнер или банку с плотно закрытой крышкой. Храните в прохладном месте.
8. Подготовка хлеба
Нарежьте хлеб на порционные кусочки. Разогрейте сковороду на умеренном огне и подсушите хлеб с обеих сторон до появления румяной корочки, примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Чтобы сохранить хрусткость, рекомендуется готовить его за 2-3 часа до подачи к столу. После подсушивания остудите и храните при комнатной температуре в сухом месте.
9. Сборка бутербродов
Натрите остывшие кусочки хлеба чесноком. Затем намажьте на хлебную поверхность крем из печени трески. Украсьте каждый бутерброд помидором черри и листьями салата.
Бутерброды с печенью трески на новогодний стол готовы. Подавайте их к праздничному столу и наслаждайтесь вкусом.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.