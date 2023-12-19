Если есть баночка печени трески: рецепт вкуснейшей намазки на бутерброды — их всегда мало

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды с печенью трески — это изысканное блюдо, которое можно готовить на каждый праздник. Они состоят из нежного крема из печени трески, плавленого сыра и яйца, распределённых на ломтике хрустящего хлеба с чесночком. Сайт "Меню недели" поделился рецептом.

Фото: Сайт Дарьи Черненко menunedeli.ru by Дарья Черненко

Для приготовления вам потребуется:

Хлеб — 100 г (10 кусочков).

Чеснок — 1 зубчик.

Печень трески — 120 г.

Плавленый сыр — 70 г.

Куриное яйцо — 1 шт.

Майонез — 20 г.

Помидоры черри — 70 г (для украшения).

Салат — 5 шт. (для украшения).

Соль и перец чёрный — по вкусу.

Приготовление

1. Приготовление яйца

Промойте яйцо холодной водой и опустите в холодную подсоленную воду. Доведите до кипения и варите на умеренном огне 9-10 минут. Затем достаньте из кипятка и остудите в холодной воде. После остывания легко очистите яйцо от скорлупы.

2. Подготовка печени

Откройте банку печени трески и откиньте на дуршлаг. Оставьте на 10-15 минут, чтобы стекла вся жидкость.

3. Подготовка плавленого сыра

Измельчите его на мелкой тёрке и переложите его в глубокую миску. Если тереть сыр сложно, можно отправить его на 10-15 минут в морозилке.

4. Приготовление крема

Натрите очищенное яйцо на мелкой тёрке и добавьте к натёртому плавленому сыру. Разомните печень трески вилкой до мелкой консистенции и добавьте к остальным ингредиентам.

5. Приправы и майонез

Поперчите свежемолотым перцем и добавьте соль по вкусу. В зависимости от консистенции паштета добавьте майонез по своему вкусу. Паштет должен хорошо держать форму и не растекаться.

6. Перемешивание

Хорошо перемешайте все ингредиенты паштета. На этом шаге вы можете попробовать на вкус и при необходимости добавить специи.

7. Хранение

Если приготавливаете бутерброды заранее, храните паштет в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов не более 1-2 дней. Для этого накройте миску с паштетом пищевой плёнкой или переложите его в стеклянный контейнер или банку с плотно закрытой крышкой. Храните в прохладном месте.

8. Подготовка хлеба

Нарежьте хлеб на порционные кусочки. Разогрейте сковороду на умеренном огне и подсушите хлеб с обеих сторон до появления румяной корочки, примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Чтобы сохранить хрусткость, рекомендуется готовить его за 2-3 часа до подачи к столу. После подсушивания остудите и храните при комнатной температуре в сухом месте.

9. Сборка бутербродов

Натрите остывшие кусочки хлеба чесноком. Затем намажьте на хлебную поверхность крем из печени трески. Украсьте каждый бутерброд помидором черри и листьями салата.

Бутерброды с печенью трески на новогодний стол готовы. Подавайте их к праздничному столу и наслаждайтесь вкусом.