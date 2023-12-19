Устоять невозможно: аппетитная закуска "Снеговики" покорит видом и вкусом

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Аппетитная закуска "Снеговики" точно покорит не только детей, но и взрослых гурманов своим прекрасным вкусом. Новый год — это лучшее время для экспериментов на кулинарной сцене. Данная закуска выглядит очень привлекательно. Также её приготовление не требует много времени и усилий. Кроме того, она отличается от множества других блюд своим изысканным вкусом, в котором можно ощутить аромат чеснока и нежность основы. Рецептом поделился Youtube-канал "Рецепты "Меню недели".

Фото: Youtube-канал "Рецепты "Меню недели" by Дарья Черненко

Ингредиенты:

2 небольших или 1 большая картофелина.

2 куриных яйца.

50 г полутвёрдого сыра.

1 ст. л. майонеза.

8 маслин.

1 зубчик чеснока.

4 крекера.

2 веточки зелёного лука.

8 горошин чёрного перца.

2 соломинки.

1 морковь.

Приготовление

1. Заранее отварите и остудите яйца, картофель и морковку. Нужно немного моркови только для носика и шляпок "снеговиков".

2. Очистите отваренный картофель от кожуры и натрите его на мёлкой тёрке — это будет основа для "снеговиков".

3. Отделите желтки от белков яиц, натрите их на тёрке.

4. Очистите чеснок от шелухи и также натрите его на тёрке.

5. Приготовьте тёртый сыр.

6. Смешайте в глубокой чашке желтки, картофель, сыр, чеснок и майонез для создания основы. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

7. Сформируйте "снеговиков". В ладонь выложите одну столовую ложку основы, добавьте маслину в середину и скатайте шарик так, чтобы она оказалась внутри. Из этого количества ингредиентов должно получиться 4 больших и 4 небольших шарика для "снеговиков".

8. Обваляйте шарики в тёртых белках, создавая эффект "снега" на поверхности.

9. Положите большой шарик на крекер и сверху установите маленький.

10. Используя морковь, вырежьте разноцветные круги разного размера и маленькие треугольники. Сделайте из моркови шапочки и носики для "снеговиков".

11. Глаза "снеговиков" сделайте с помощью чёрного перца.

12. Разрезанный зелёный лук обвяжите вокруг "снеговиков", создавая эффект шарфика. Из соломок сделайте ручки "снеговикам".

Если хотите сохранить закуску "Снеговики" дольше, переложите их в высокий контейнер, накройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник. Готовые "снеговики" можно хранить до 2 дней.

13. Выложите "снеговиков" на сервировочную тарелку, украсив дно кокосовой стружкой и розмарином, чтобы создать эффект еловых веточек.

Закуска "Снеговики" для новогоднего стола готова!