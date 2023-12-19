Аппетитная закуска "Снеговики" точно покорит не только детей, но и взрослых гурманов своим прекрасным вкусом. Новый год — это лучшее время для экспериментов на кулинарной сцене. Данная закуска выглядит очень привлекательно. Также её приготовление не требует много времени и усилий. Кроме того, она отличается от множества других блюд своим изысканным вкусом, в котором можно ощутить аромат чеснока и нежность основы. Рецептом поделился Youtube-канал "Рецепты "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Заранее отварите и остудите яйца, картофель и морковку. Нужно немного моркови только для носика и шляпок "снеговиков".
2. Очистите отваренный картофель от кожуры и натрите его на мёлкой тёрке — это будет основа для "снеговиков".
3. Отделите желтки от белков яиц, натрите их на тёрке.
4. Очистите чеснок от шелухи и также натрите его на тёрке.
5. Приготовьте тёртый сыр.
6. Смешайте в глубокой чашке желтки, картофель, сыр, чеснок и майонез для создания основы. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
7. Сформируйте "снеговиков". В ладонь выложите одну столовую ложку основы, добавьте маслину в середину и скатайте шарик так, чтобы она оказалась внутри. Из этого количества ингредиентов должно получиться 4 больших и 4 небольших шарика для "снеговиков".
8. Обваляйте шарики в тёртых белках, создавая эффект "снега" на поверхности.
9. Положите большой шарик на крекер и сверху установите маленький.
10. Используя морковь, вырежьте разноцветные круги разного размера и маленькие треугольники. Сделайте из моркови шапочки и носики для "снеговиков".
11. Глаза "снеговиков" сделайте с помощью чёрного перца.
12. Разрезанный зелёный лук обвяжите вокруг "снеговиков", создавая эффект шарфика. Из соломок сделайте ручки "снеговикам".
Если хотите сохранить закуску "Снеговики" дольше, переложите их в высокий контейнер, накройте крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник. Готовые "снеговики" можно хранить до 2 дней.
13. Выложите "снеговиков" на сервировочную тарелку, украсив дно кокосовой стружкой и розмарином, чтобы создать эффект еловых веточек.
Закуска "Снеговики" для новогоднего стола готова!
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