Тёплый зимний напиток заставит забыть об усталости: одна чашка подарит заряд бодрости

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимний чай — волшебный напиток, способный согреть душу в холодные зимние дни. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Чтобы приготовить этот неповторимый чай, понадобятся такие ингредиенты, как апельсин, лимон, свежая мята, имбирь, ароматная гвоздика, чёрный чай, сочная клюква, натуральный мёд и кипяток.

Возьмите заварочный чайник и аккуратно положите в него кружочки сочного апельсина и лимона, а также ароматные листья мяты. Нарежьте свежий имбирь на небольшие кусочки и также добавьте в чайник. После этого бросьте несколько гвоздик вместе с чёрным чаем и клюквой.

Теперь настало время залить все ингредиенты горячим кипятком. Добавьте натуральный мёд, чтобы напиток приобрёл слегка сладковатый вкус. Всё тщательно перемешайте и оставьте чай настаиваться.

Наслаждайтесь уникальным ароматом и теплом, которые непременно принесёт зимний чай. Он станет прекрасным спутником в холодные вечера, подарит умиротворение и расслабление.