Зимний чай — волшебный напиток, способный согреть душу в холодные зимние дни. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Чтобы приготовить этот неповторимый чай, понадобятся такие ингредиенты, как апельсин, лимон, свежая мята, имбирь, ароматная гвоздика, чёрный чай, сочная клюква, натуральный мёд и кипяток.
Возьмите заварочный чайник и аккуратно положите в него кружочки сочного апельсина и лимона, а также ароматные листья мяты. Нарежьте свежий имбирь на небольшие кусочки и также добавьте в чайник. После этого бросьте несколько гвоздик вместе с чёрным чаем и клюквой.
Теперь настало время залить все ингредиенты горячим кипятком. Добавьте натуральный мёд, чтобы напиток приобрёл слегка сладковатый вкус. Всё тщательно перемешайте и оставьте чай настаиваться.
Наслаждайтесь уникальным ароматом и теплом, которые непременно принесёт зимний чай. Он станет прекрасным спутником в холодные вечера, подарит умиротворение и расслабление.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.