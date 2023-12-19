Этот рулет заменит традиционные бутерброды: шикарная закуска на Новый год

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Закусочный рулет из лаваша станет незаменимым блюдом для новогоднего стола. Он готовится из самых доступных продуктов. Youtube-канал "Готовим с Оксаной Пашко" опубликовал рецепт.

Фото: Youtube-канал "Готовим с Оксаной Пашко" by Оксана Пашко

Ингредиенты:

Тонкий лаваш — 3 листа (300 г).

Полукопчёная колбаса — 200 г.

Морковь по-корейски — 250 г.

Майонез — 150-200 г.

Сыр — 100-150 г.

Приготовление

1. Натрите колбасу на крупной тёрке, сыр натрите на мелкой тёрке.

2. Теперь начнём сборку рулета. Разложите первый лист лаваша, смажьте его майонезом и посыпьте тёртой колбасой, равномерно распределите её по всей поверхности. Затем положите второй лист лаваша и смажьте его майонезом. Выложите сверху морковку по-корейски, равномерно распределяя её по всему листу лаваша.

2. Закройте третьим листом лаваша, снова смажьте его майонезом и посыпьте тёртым сыром. Затем аккуратно скрутите все слои в плотный рулет, оберните его пищевой пленкой, чтобы не высох.

3. Положите рулет в холодильник на 1-2 часа, чтобы он настоялся. Если хотите, можно оставить его там и на целую ночь.

Перед подачей на стол нарежьте рулет на порционные кусочки, красиво уложите их на блюдо, посыпьте зеленью или украсьте по вкусу.