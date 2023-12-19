Закусочный рулет из лаваша станет незаменимым блюдом для новогоднего стола. Он готовится из самых доступных продуктов. Youtube-канал "Готовим с Оксаной Пашко" опубликовал рецепт.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Натрите колбасу на крупной тёрке, сыр натрите на мелкой тёрке.
2. Теперь начнём сборку рулета. Разложите первый лист лаваша, смажьте его майонезом и посыпьте тёртой колбасой, равномерно распределите её по всей поверхности. Затем положите второй лист лаваша и смажьте его майонезом. Выложите сверху морковку по-корейски, равномерно распределяя её по всему листу лаваша.
2. Закройте третьим листом лаваша, снова смажьте его майонезом и посыпьте тёртым сыром. Затем аккуратно скрутите все слои в плотный рулет, оберните его пищевой пленкой, чтобы не высох.
3. Положите рулет в холодильник на 1-2 часа, чтобы он настоялся. Если хотите, можно оставить его там и на целую ночь.
Перед подачей на стол нарежьте рулет на порционные кусочки, красиво уложите их на блюдо, посыпьте зеленью или украсьте по вкусу.
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