Если времени на приготовление ужина совсем мало, но всё же хочется угостить свою семью вкусным и полезным блюдом, запеканка с брокколи и рыбой станет идеальным решением. Этот рецепт поможет также выручить, когда гости уже на пороге.
Готовить блюдо очень просто. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты
Приготовление
1. Смажьте форму растительным маслом. Выложите нарезанные на соцветия брокколи. Нарежьте филе красной рыбы на небольшие кубики и добавьте в форму.
2. Взбейте яйца с молоком, добавьте приправы и посолите. Хорошо перемешайте и залейте рыбу и брокколи. Сверху выложите нарезанную моцареллу.
3. Поместите форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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