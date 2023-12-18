Полезная запеканка с брокколи и рыбой выручит, когда гости на пороге

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если времени на приготовление ужина совсем мало, но всё же хочется угостить свою семью вкусным и полезным блюдом, запеканка с брокколи и рыбой станет идеальным решением. Этот рецепт поможет также выручить, когда гости уже на пороге.

Фото: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"

Готовить блюдо очень просто. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Ингредиенты

300 грамм брокколи.

150 грамм филе красной рыбы.

3 яйца.

50 миллилитров молока.

Растительное масло для смазывания формы.

Соль, приправы по вкусу.

Моцарелла.

Приготовление

1. Смажьте форму растительным маслом. Выложите нарезанные на соцветия брокколи. Нарежьте филе красной рыбы на небольшие кубики и добавьте в форму.

2. Взбейте яйца с молоком, добавьте приправы и посолите. Хорошо перемешайте и залейте рыбу и брокколи. Сверху выложите нарезанную моцареллу.

3. Поместите форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

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