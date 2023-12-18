Немного чудо-ингредиента в котлеты: все домочадцы восхитятся

Говоря о сложности в приготовлении, многие повара подчеркивают, что котлеты требуют больше внимания, чем, к примеру, лазанья или стейк.
Одна из основных трудностей заключается в том, что небольшая ошибка с количеством ингредиентов в фарше может привести к тому, что котлеты разваливаются при жарке.
Чтобы придать котлетам плотность и сочность, предлагается добавить в фарш необычный ингредиент, который, на первый взгляд, не связан с мясом.
Речь идет о сахаре.
В умеренном количестве он улучшает вкус котлет, делает их более сочными и выделяет аромат специй. Важно не переборщить с добавлением сахара — идеальная пропорция составляет столовую ложку на килограмм фарша.
Этот прием также применим при приготовлении беляшей, чебуреков и жареных пирожков.
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