Немного чудо-ингредиента в котлеты: все домочадцы восхитятся

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Говоря о сложности в приготовлении, многие повара подчеркивают, что котлеты требуют больше внимания, чем, к примеру, лазанья или стейк.

Фото: Own work by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одна из основных трудностей заключается в том, что небольшая ошибка с количеством ингредиентов в фарше может привести к тому, что котлеты разваливаются при жарке.

Чтобы придать котлетам плотность и сочность, предлагается добавить в фарш необычный ингредиент, который, на первый взгляд, не связан с мясом.

Речь идет о сахаре.

В умеренном количестве он улучшает вкус котлет, делает их более сочными и выделяет аромат специй. Важно не переборщить с добавлением сахара — идеальная пропорция составляет столовую ложку на килограмм фарша.

Этот прием также применим при приготовлении беляшей, чебуреков и жареных пирожков.