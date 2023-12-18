Лук или морковь: что жарят первым

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

В процессе приготовления зажарки из лука и моркови, важно знать, что правильный выбор порядка обжаривания этих овощей существенно влияет на конечный результат.

Фото: flickr. com by Breville USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Часто встречающийся вопрос — что же следует жарить первым: морковь или лук?

Многие кулинары считают, что морковь, будучи более твердой, требует более длительной обработки и поэтому ее следует обжаривать первой. Однако, этот подход может привести к ошибке, так как лук, обжаренный после моркови, не получит желанной золотистой корочки и приобретет тусклый и менее аппетитный вид.

Следует учитывать, что морковь содержит много сока, что может привести к тушению лука, вместо его обжаривания. Поэтому оптимальным решением является начинать процесс приготовления с обжаривания лука. Только после того, как лук приобретет карамельный оттенок, рекомендуется добавлять морковь.