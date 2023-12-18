Мед, если долго стоит, может засахариваться и приобретать твердую текстуру.
Однако, чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, можно воспользоваться лимоном.
Для этого цитрусовый плод режется на тонкие ломтики или измельчается в блендере. Затем на каждую ложку меда кладется одна круглая долька лимона.
Кусочки или кашица лимона равномерно распределяются прямо по поверхности меда. После этого мед приобретет свою привычную жидкую консистенцию всего через несколько часов.
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