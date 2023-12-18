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Как "разбудить" сахарившийся мёд?

0:34
Еда

Мед, если долго стоит, может засахариваться и приобретать твердую текстуру.

Как "разбудить" сахарившийся мёд?
Фото: flickr. com by Dunkle Biene is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако, чтобы вернуть ему жидкую консистенцию, можно воспользоваться лимоном.

Для этого цитрусовый плод режется на тонкие ломтики или измельчается в блендере. Затем на каждую ложку меда кладется одна круглая долька лимона.

Кусочки или кашица лимона равномерно распределяются прямо по поверхности меда. После этого мед приобретет свою привычную жидкую консистенцию всего через несколько часов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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