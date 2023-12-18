Красное пятно на желтке у сырого яйца: надо ли его опасаться

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Скорее всего, вы когда-то замечали на желтке сырого яйца маленькое красное пятно, и, возможно, слышали различные истории об отравлениях этим "дефектом". Некоторые хозяйки из-за таких вкраплений могут не решаться использовать яйцо в пищу.

Фото: Own work by Aleksey Churushkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Тем не менее, диетолог Альберт Годин подчеркивает, что нет необходимости опасаться этого незначительного красного оттенка.

Как пояснил специалист в беседе с порталом Wday, красное пятнышко на желтке представляет собой маленький сгусток крови из сосуда желточного мешочка.

Этот "инородный" элемент на поверхности сырого яйца абсолютно безопасен для употребления в пищу. В случае, если вкрапление вызывает неприязнь, его можно легко удалить маленькой ложкой.