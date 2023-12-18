Красное пятно на желтке у сырого яйца: надо ли его опасаться

Скорее всего, вы когда-то замечали на желтке сырого яйца маленькое красное пятно, и, возможно, слышали различные истории об отравлениях этим "дефектом". Некоторые хозяйки из-за таких вкраплений могут не решаться использовать яйцо в пищу.
Тем не менее, диетолог Альберт Годин подчеркивает, что нет необходимости опасаться этого незначительного красного оттенка.
Как пояснил специалист в беседе с порталом Wday, красное пятнышко на желтке представляет собой маленький сгусток крови из сосуда желточного мешочка.
Этот "инородный" элемент на поверхности сырого яйца абсолютно безопасен для употребления в пищу. В случае, если вкрапление вызывает неприязнь, его можно легко удалить маленькой ложкой.
"На самом деле это всего лишь небольшие кусочки ткани или крови из кровеносных сосудов желточного мешочка, в котором "рос" желток. При разрыве мешка часть крови может попасть в желток. Угрозы для человека такие вкрапления не представляют", — уточнил диетолог.
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