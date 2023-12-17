Большинство считает гренки слишком обыденным блюдом для праздничного стола.
Однако, следуя рецепту от Marieclaire, вы сможете преобразить обычный хлеб в изысканную закуску, достойную ресторанного меню, или использовать их в качестве восхитительного дополнения к супу.
Вот что вам понадобится: свежий хлеб, оливковое или сливочное масло, специи на ваш вкус (соль, черный перец, паприка, итальянские травы и прочее), а также тертый сыр.
Нарежьте хлеб на кубики и в большой миске тщательно перемешайте их с маслом и приправами.
Равномерно распределите хлебные кубики на противне, предварительно покрытом пергаментом. Запекайте гренки до получения хрустящей корки, переворачивая их в процессе приготовления.
Пока гренки еще горячи, посыпьте их тертым сыром, чтобы он немного растаял, создавая изысканный вкус.
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