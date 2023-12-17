Рецепт гренок, как в лучших ресторанах

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство считает гренки слишком обыденным блюдом для праздничного стола.

Фото: flickr. com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако, следуя рецепту от Marieclaire, вы сможете преобразить обычный хлеб в изысканную закуску, достойную ресторанного меню, или использовать их в качестве восхитительного дополнения к супу.

Вот что вам понадобится: свежий хлеб, оливковое или сливочное масло, специи на ваш вкус (соль, черный перец, паприка, итальянские травы и прочее), а также тертый сыр.

Нарежьте хлеб на кубики и в большой миске тщательно перемешайте их с маслом и приправами.

Равномерно распределите хлебные кубики на противне, предварительно покрытом пергаментом. Запекайте гренки до получения хрустящей корки, переворачивая их в процессе приготовления.

Пока гренки еще горячи, посыпьте их тертым сыром, чтобы он немного растаял, создавая изысканный вкус.