Рецепт диетических оладий из кабачков с яблоками и морковью

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Marie Claire предлагает вкусное диетическое блюдо — оладьи из цукини с яблоками и морковью для тех, кто стремится привести себя в форму к лету.

Фото: Own work by しんぎんぐきゃっと is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

цукини — 3 штуки;

яблоки зеленые — 2 штуки;

морковь — 1 штука;

яичный белок — 1 штука;

манная крупа — 200 граммов;

сахар — ½ столовой ложки;

петрушка — 100 граммов;

соль — по вкусу.

Для приготовления следует выполнить несколько шагов:

Отварить морковь, остудить и почистить. Натереть кабачки, яблоки и очищенную морковь на крупной терке. Мелко нарезать петрушку и добавить в подготовленную массу вместе с сахаром и солью. Перемешать все ингредиенты и поместить в дуршлаг или сито, чтобы стечь избыточной жидкости. Переложить смесь в стеклянную посуду, добавить манку и взбитый венчиком яичный белок, еще раз хорошо перемешать. Затем следует разогреть сковороду на среднем огне и обжаривать оладьи на растительном масле до получения золотистой корки. Выложить их в форму для запекания и поместить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, довести до готовности в течение 10 минут.

Оладьи из кабачков подаются вкусными как теплыми, так и остывшими. Для заправки их можно подать с натуральным греческим йогуртом.