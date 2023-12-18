Marie Claire предлагает вкусное диетическое блюдо — оладьи из цукини с яблоками и морковью для тех, кто стремится привести себя в форму к лету.
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Ингредиенты:
цукини — 3 штуки;
яблоки зеленые — 2 штуки;
морковь — 1 штука;
яичный белок — 1 штука;
манная крупа — 200 граммов;
сахар — ½ столовой ложки;
петрушка — 100 граммов;
соль — по вкусу.
Для приготовления следует выполнить несколько шагов:
Отварить морковь, остудить и почистить.
Натереть кабачки, яблоки и очищенную морковь на крупной терке.
Мелко нарезать петрушку и добавить в подготовленную массу вместе с сахаром и солью.
Перемешать все ингредиенты и поместить в дуршлаг или сито, чтобы стечь избыточной жидкости.
Переложить смесь в стеклянную посуду, добавить манку и взбитый венчиком яичный белок, еще раз хорошо перемешать.
Затем следует разогреть сковороду на среднем огне и обжаривать оладьи на растительном масле до получения золотистой корки. Выложить их в форму для запекания и поместить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, довести до готовности в течение 10 минут.
Оладьи из кабачков подаются вкусными как теплыми, так и остывшими. Для заправки их можно подать с натуральным греческим йогуртом.
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