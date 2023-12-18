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Рецепт диетических оладий из кабачков с яблоками и морковью

1:27
Еда

Marie Claire предлагает вкусное диетическое блюдо — оладьи из цукини с яблоками и морковью для тех, кто стремится привести себя в форму к лету.

Рецепт диетических оладий из кабачков с яблоками и морковью
Фото: Own work by しんぎんぐきゃっと is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

  • цукини — 3 штуки;
  • яблоки зеленые — 2 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • яичный белок — 1 штука;
  • манная крупа — 200 граммов;
  • сахар — ½ столовой ложки;
  • петрушка — 100 граммов;
  • соль — по вкусу.

Для приготовления следует выполнить несколько шагов:

  1. Отварить морковь, остудить и почистить.
  2. Натереть кабачки, яблоки и очищенную морковь на крупной терке.
  3. Мелко нарезать петрушку и добавить в подготовленную массу вместе с сахаром и солью.
  4. Перемешать все ингредиенты и поместить в дуршлаг или сито, чтобы стечь избыточной жидкости.
  5. Переложить смесь в стеклянную посуду, добавить манку и взбитый венчиком яичный белок, еще раз хорошо перемешать.
  6. Затем следует разогреть сковороду на среднем огне и обжаривать оладьи на растительном масле до получения золотистой корки. Выложить их в форму для запекания и поместить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку, довести до готовности в течение 10 минут.

Оладьи из кабачков подаются вкусными как теплыми, так и остывшими. Для заправки их можно подать с натуральным греческим йогуртом.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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