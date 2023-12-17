Как из простого яйца сделать деликатес

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар Пол Фостер, обладатель звезды «Мишлен» и основатель ресторана Salt, поделился своим методом приготовления идеального яйца-пашот с «идеальным жидким желтком» для тех, кто предпочитает наслаждаться этим блюдом дома.

Фото: flickr. com by Michael Matuzak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первым важным шагом в создании этого завтрака, популярного в ресторанах, но кажущегося сложным для домашнего приготовления, является использование щепотки соли вместо уксуса. Шеф-повар подчеркнул, что даже уксус не требуется.

Также важно, чтобы яйцо было свежим и находилось при комнатной температуре, а не из холодильника. Пол рекомендует разбить яйцо и пропустить его через сито, чтобы избавиться от водянистых кусочков белка.

Для процесса варки важно вскипятить воду, уменьшить огонь, добавить соль и аккуратно помешивать, создавая водоворот в центре. Затем яйцо аккуратно опускается в вихрь. Процесс варки занимает ровно три минуты, после чего яйцо можно вынуть, окунуть в прохладную воду и высушить. Этот простой и понятный метод обеспечивает идеальный результат при приготовлении яйца-пашот в домашних условиях.