Салат имеет возможность превратиться в прекрасное и очень элегантное блюдо. Этот "рождественский венок" подаётся на стол как закуска или гарнир к горячему блюду, особенно к птице. И, самое главное, можно заранее подготовить ингредиенты — за день, а выложить на тарелку перед подачей. Сайт menunedeli. ru поделился рецептом.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Подготовьте необходимые ингредиенты.
2. Обжарьте брокколи на сливочном масле, добавьте раздавленный чеснок.
3. На дно сковороды добавьте немного воды и тушите брокколи 7-10 минут в зависимости от желаемой степени готовности. В конце посолите и сбрызните лимонным соком.
4. Слегка обсушите готовую брокколи бумажным полотенцем.
5. Вырежьте бантик из помидора для украшения, а остальное нарежьте произвольно.
6. На плоской тарелке в центре поставьте миску для соуса и вокруг выложите брокколи и томаты.
7. Затем добавьте шарики моцареллы и томаты черри. При необходимости, разрежьте их на половинки.
8. Сверху выложите бантик из помидора.
9. В миску для соуса выложите йогурт, добавьте любимые сушёные травы, соль и сок четвертинки лимона, перемешайте.
10. В конце можно добавить еще свечки из твердого сыра и остатки томатов.
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