Нарядный и красивый: салат "Рождественский венок" — легко выложить на стол перед подачей

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат имеет возможность превратиться в прекрасное и очень элегантное блюдо. Этот "рождественский венок" подаётся на стол как закуска или гарнир к горячему блюду, особенно к птице. И, самое главное, можно заранее подготовить ингредиенты — за день, а выложить на тарелку перед подачей. Сайт menunedeli. ru поделился рецептом.

Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты:

Брокколи — 400 г.

Помидоры черри — 1 упаковка.

Моцарелла — 1 упаковка мини.

Помидор — 2 шт. жёлтые.

Йогурт — 100 г греческий.

Лимон — 0.5 шт.

Специи — по вкусу.

Чеснок — 2 зуб.

Приготовление

1. Подготовьте необходимые ингредиенты.

2. Обжарьте брокколи на сливочном масле, добавьте раздавленный чеснок.

3. На дно сковороды добавьте немного воды и тушите брокколи 7-10 минут в зависимости от желаемой степени готовности. В конце посолите и сбрызните лимонным соком.

4. Слегка обсушите готовую брокколи бумажным полотенцем.

5. Вырежьте бантик из помидора для украшения, а остальное нарежьте произвольно.

6. На плоской тарелке в центре поставьте миску для соуса и вокруг выложите брокколи и томаты.

7. Затем добавьте шарики моцареллы и томаты черри. При необходимости, разрежьте их на половинки.

8. Сверху выложите бантик из помидора.

9. В миску для соуса выложите йогурт, добавьте любимые сушёные травы, соль и сок четвертинки лимона, перемешайте.

10. В конце можно добавить еще свечки из твердого сыра и остатки томатов.

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