Простое печенье для рождественских вечеров: поможет собрать друзей для уютного чаепития

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Рождественские и новогодние праздники созданы для того, чтобы провести тёплые семейные вечера в уютной обстановке. Чашка горячего чая и домашняя выпечка помогают создать волшебную атмосферу и привносят в дом запах радости и воспоминаний о детстве. Сайт menunedeli. ru поделился рецептами традиционной рождественской выпечки, которые испробованы и полюбились во многих уголках мира. Предлагаемое печенье "Рождественские олени” позволит создать праздничное настроение, а в сочетании с новогодней музыкой сделает вечера приятными и тёплыми.

Фото: menunedeli.ru

Необходимые продукты для приготовления: 80 мл молока, 150 г картофельного крахмала, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 50 г чёрного шоколада, 75 г сливочного масла, 150 г муки, 100 г сахарной пудры, по вкусу кондитерская посыпка, по вкусу красные драже (конфеты).

Приготовление

1. Просеять сахарную пудру в глубокую посуду для замеса теста. Далее добавляем кусочки мягкого масла и растираем до получения пастообразной консистенции. В отдельной ёмкости просеиваем крахмал, муку и разрыхлитель, после чего тщательно перемешиваем.

2. В сахарно-масляную массу поочередно добавляем небольшими порциями молоко и сухие ингредиенты, хорошо перемешивая после каждого добавления. После этого замешиваем мягкое тесто и раскатываем его в тонкий пласт.

3. С помощью формочки в виде человечков вырезаем заготовки и запекаем их в предварительно разогретой духовке на температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.

Пока печенье остывает, растапливаем чёрный шоколад. Затем с помощью растопленного шоколада рисуем на остывшем печенье рога, глаза и нос. После этого украшаем блюдо кондитерской посыпкой, а нос делаем из красной конфеты-драже.

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