Секрет приготовления восхитительного французского омлета с нежным сливочным вкусом оказывается удивительно простым, как рассказали французские повара.
Основным требованием для этого блюда является наличие сковороды с высокими бортиками.
Важно, чтобы дно сковороды было гладким, без царапин, и сама посуда не должна быть излишне широкой. Продукты также играют важную роль — для идеального омлета используйте только свежие ингредиенты.
Итак, для приготовления вам понадобятся всего лишь 2 яйца, столовая ложка молока, щепотка соли и перца. Отделите белки от желтков и взбейте их в блендере на максимальной скорости до получения плотной пены.
Желтки также взбиваются отдельно, после чего смешиваются в блендере с белками, молоком, солью и перцем, но уже на низких оборотах. Готовую массу омлета следует аккуратно вылить на хорошо разогретую сковороду с добавлением сливочного масла. Когда одна сторона приготовится, омлет следует сложить пополам лопаткой и довести до готовности. Такой метод готовки придает омлету идеальную текстуру и неповторимый вкус, как утверждает портал SantePlus.
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