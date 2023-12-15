Взойдёт лучше теста: омлет по французскому рецепту удивит

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Секрет приготовления восхитительного французского омлета с нежным сливочным вкусом оказывается удивительно простым, как рассказали французские повара.

Фото: commons.wikimedia. org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.) is licensed under public domain

Основным требованием для этого блюда является наличие сковороды с высокими бортиками.

Важно, чтобы дно сковороды было гладким, без царапин, и сама посуда не должна быть излишне широкой. Продукты также играют важную роль — для идеального омлета используйте только свежие ингредиенты.

Итак, для приготовления вам понадобятся всего лишь 2 яйца, столовая ложка молока, щепотка соли и перца. Отделите белки от желтков и взбейте их в блендере на максимальной скорости до получения плотной пены.

Желтки также взбиваются отдельно, после чего смешиваются в блендере с белками, молоком, солью и перцем, но уже на низких оборотах. Готовую массу омлета следует аккуратно вылить на хорошо разогретую сковороду с добавлением сливочного масла. Когда одна сторона приготовится, омлет следует сложить пополам лопаткой и довести до готовности. Такой метод готовки придает омлету идеальную текстуру и неповторимый вкус, как утверждает портал SantePlus.