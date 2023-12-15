Разъест зубы, если пить постоянно этот чай

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Швейцарии провели исследование, оценив около сотни различных видов чая, и выявили, что не все из них подходят для ежедневного употребления. Наиболее вредными считаются чаи с высокой кислотностью, в частности, каркаде, как показало их исследование.

Фото: commons.wikimedia. org by Popperipopp is licensed under GNU Free Documentation License

Специалисты провели тестирование, используя 1000 обычных и приблизительно 300 молочных зубов, чтобы оценить воздействие напитка на зубную эмаль. Результаты показали, что каркаде оказывает наибольшее негативное воздействие на зубную эмаль среди всех чаев.

В то время как каркаде, богатый витаминами группы B, P, A, C, а также железом, фосфором и калием, а также содержащий антиоксиданты, может быть полезен для организма при недостатке этих веществ, его регулярное употребление по несколько чашек каждый день не рекомендуется.

Этот вид чая обычно пьют большими и быстрыми глотками, и после его употребления рекомендуется прополоскать рот обычной водой, сообщает Medside.ru.