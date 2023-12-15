Хотите, чтобы ваши дети с восторгом садились за стол, узнав, что на завтрак предлагается ароматная манная каша? Вот отличный рецепт, предложенный Marie Claire, который обязательно придется им по вкусу.
Фото: flickr. com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Итак, вот необходимые ингредиенты:
Молоко жирностью 3.2% — 130 миллилитров;
Сахар — 1 столовая ложка;
Соль — 2 грамма;
Манная крупа — 10 граммов;
Белый шоколад — 25 граммов;
Сливочное масло — 15 граммов;
Малиновое варенье — 30 граммов.
Процесс приготовления следующий:
Доведите молоко до кипения в ковше. Уменьшите огонь до минимума, добавьте сахар и соль.
Тонкой непрерывной струйкой всыпайте манную крупу в молоко. Варите кашу 4-5 минут, постоянно помешивая молоко, чтобы избежать появления комочков.
Доведите манную кашу до готовности, снимите с огня и добавьте белый шоколад и сливочное масло.
Погружным миксером пробейте манную кашу до получения кремообразной консистенции.
Подавайте с добавлением малинового варенья. Такой завтрак обеспечит отличное настроение и положительные воспоминания.
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