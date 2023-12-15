Дети будут прыгать от восторга: рассказываем рецепт манной каши

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы ваши дети с восторгом садились за стол, узнав, что на завтрак предлагается ароматная манная каша? Вот отличный рецепт, предложенный Marie Claire, который обязательно придется им по вкусу.

Фото: flickr. com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Итак, вот необходимые ингредиенты:

Молоко жирностью 3.2% — 130 миллилитров;

Сахар — 1 столовая ложка;

Соль — 2 грамма;

Манная крупа — 10 граммов;

Белый шоколад — 25 граммов;

Сливочное масло — 15 граммов;

Малиновое варенье — 30 граммов.

Процесс приготовления следующий:

Доведите молоко до кипения в ковше. Уменьшите огонь до минимума, добавьте сахар и соль. Тонкой непрерывной струйкой всыпайте манную крупу в молоко. Варите кашу 4-5 минут, постоянно помешивая молоко, чтобы избежать появления комочков. Доведите манную кашу до готовности, снимите с огня и добавьте белый шоколад и сливочное масло. Погружным миксером пробейте манную кашу до получения кремообразной консистенции.

Подавайте с добавлением малинового варенья. Такой завтрак обеспечит отличное настроение и положительные воспоминания.