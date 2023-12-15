Насыщен коллагеном: салат "Снова здравствуй, молодость"

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Коллаген — неотъемлемый компонент заботы о внешности и здоровье, особенно для суставов, мышц и сосудов. С возрастом организм постепенно теряет запасы этого белка, что делает поддержание его уровня важным аспектом для того, чтобы оставаться молодым и здоровым.

Фото: flickr. com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Нутрициолог Олеся Ревеко предложила в своем Telegram-канале рецепт салата, насыщенного коллагеном, чтобы помочь в поддержании его высокого уровня.

Итак, вот ингредиенты:

Запеченная тыква — 200 гр.;

Козий сыр — 50 гр.;

Фисташки — 50 гр.

Приготовление:

Нарежьте запеченную в духовом шкафу тыкву на небольшие кусочки. Добавьте козий сыр и фисташки. Затем просто посолите и приправьте салат по своему вкусу. Если фисташки не подходят, их можно заменить другими орехами на ваш выбор.

Эксперт рекомендует подавать такой салат красоты с зеленым чаем, создавая полезное и вкусное блюдо для поддержания уровня коллагена в организме.